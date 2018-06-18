Випуск новин за 22:00: Перемога України на олімпіаді геніїв. Затримання активістів у Москві
У випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – українські школярі повернулися із олімпіади геніїв в Америці з золотом та бронзою. Юні генії поки залишаються в Україні, та іноземні запрошення не відкидають. Активістів, які у Москві роздавали листівки на підтримку Сенцова, затримали. Це, зокрема, актори московського об'єднання "Театр.док" .
Також у випуску:
На півострові просувають ідею з перейменуванням Криму на Тавриду.
У Маріуполі охоронці кафе зламали щелепу військовому.
Омбудсмени України та Росії не можуть узгодити свої візити до політв'язнів.
Джерело: 24 канал
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