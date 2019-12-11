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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 9:00: Спалах гепатиту. Стрілянина в США

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 9:00 – у Чернігові на гепатит "А" захворіли 44 людини, з них 30 – це діти. Внаслідок вуличної перестрілки в США загинули шестеро людей, одним із загиблих був офіцер поліції.

      Також у випуску:

      Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко не визнає себе винним. Він повідомив, що попереднє зізнання вибили з нього правоохоронці.

      За минулу добу російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

      Міністр МЗС Росії Лавров у Вашингтоні зустрівся з Трампом та Помпео.

      Серіал "Слуга народу" показуватимуть на російському телебаченні.

       

       

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      Теги: Випуск новин Стрілянина
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