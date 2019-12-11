Випуск новин за 9:00: Спалах гепатиту. Стрілянина в США

У випуску новин за 11 грудня станом на 9:00 – у Чернігові на гепатит "А" захворіли 44 людини, з них 30 – це діти. Внаслідок вуличної перестрілки в США загинули шестеро людей, одним із загиблих був офіцер поліції.

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За минулу добу російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Міністр МЗС Росії Лавров у Вашингтоні зустрівся з Трампом та Помпео.

Серіал "Слуга народу" показуватимуть на російському телебаченні.