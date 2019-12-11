Выпуск новостей за 9:00: Вспышка гепатита. Перестрелка в США

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 9:00 – в Чернигове гепатитом "А" заболели 44 человека, из них 30 - дети. Вследствие уличной перестрелки в США погибли шесть человек, один из погибших был офицером полиции.

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Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко не признает себя виновным. Он сообщил, что предварительное признание выбили из него правоохранители.

За минувшие сутки российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Глава МИД России Лавров в Вашингтоне встретился с Трампом и Помпео.

Сериал "Слуга народа" будут показывать на российском телевидении.