10:50
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 9:00: Вспышка гепатита. Перестрелка в США

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 9:00 – в Чернигове гепатитом "А" заболели 44 человека, из них 30 - дети. Вследствие уличной перестрелки в США погибли шесть человек, один из погибших был офицером полиции.

      Также в выпуске:

      Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко не признает себя виновным. Он сообщил, что предварительное признание выбили из него правоохранители.

      За минувшие сутки российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

      Глава МИД России Лавров в Вашингтоне встретился с Трампом и Помпео.

      Сериал "Слуга народа" будут показывать на российском телевидении.

       

       

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      106866
      Теги: Выпуск новостей Стрельба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:51 Российский пропагандист Соловьев отреагировал на приглашение Зеленского посетить Донбасс
      Северин Трач 693
      сегодня , 08:40 Самые популярные страны 2019 года: рейтинг мест, которые должен посетить каждый
      Альона Захарова 273
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 120
      сегодня , 07:09 Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече
      Марія Савчук 415
      сегодня , 07:01 Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным
      Ірина Поліщук 429
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук