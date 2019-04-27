Випуск новин за 9:00: Танки РФ на окупованій Луганщині. Ситуація на Шрі-Ланці

У випуску новин за 27 квітня станом на 9:00 – на окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння. У Шрі-Ланці поліція провела антитерористичну операцію проти підозрюваних у причетності до серії вибухів в храмах.

Також у випуску: Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Європа відмовляється від російських вуглеводнів – нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін. У школах столиці України запроваджують шведські столи.

Джерело: 24 канал