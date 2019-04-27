Випуск новин за 9:00: Танки РФ на окупованій Луганщині. Ситуація на Шрі-Ланці
У випуску новин за 27 квітня станом на 9:00 – на окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння. У Шрі-Ланці поліція провела антитерористичну операцію проти підозрюваних у причетності до серії вибухів в храмах.
Також у випуску:
Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.
Європа відмовляється від російських вуглеводнів – нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін.
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Джерело: 24 канал
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