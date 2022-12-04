Конгрес США працює над альтернативою визнання Росії спонсором тероризму, – Блінкен

США поки відмовилися визнати Росію державою-спонсором тероризму. Натомість Конгрес США працює над альтернативним рішенням.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, в Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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У США хочуть збільшити тиск на Росію

Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення державою-спонсором тероризму, який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети,

– сказав Блінкен.

Пані посол США в НАТО Джуліанн Сміт нещодавно пояснила, чому США поки не визнають Росією державою-спонсоркою тероризму. Сполучені Штати наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму.

Пані посол зауважила, що США зосереджені на тому, аби разом з союзниками працювати над санкціями та збільшувати тиск на Владіміра Путіна та його уряд.

Водночас у США роздумують над тим, щоб оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Це б дозволило Штатам розпочати кримінальне переслідування вагнерівців, а також почати пошук активів ПВК по всьому світу.

Хто визнав Росію державою-спонсором тероризму