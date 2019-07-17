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      #ВліпиЗаСебе: у мережі випустили ефектний ролик, аби закликати молодь прийти на вибори

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      #ВліпиЗаСебе галочку – відео-маніфест, яке закликає молодь проголосувати 21 липня
      #ВліпиЗаСебе галочку – відео-маніфест, яке закликає молодь проголосувати 21 липня / Скріншот відео

      21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Громадська організація Global Office закликає молодь по всій Україні прийти на них і проголосувати за своє майбутнє. Саме до такого електорату політики упродовж останніх років шукають особливі підходи, однак змотивувати міленіалів взяти участь у виборах у жодної політсили досі не вийшло.

      Відповідно до даних соціологічної групи "Рейтинг", на минулих парламентських виборах взяли участь лише 36% української молоді. За словами директорки Global Office Оксани Нечипоренко, а все через те, що всі ті вибори, голосування, бюлетені та передвиборчі програми є нецікавими для молодих людей, відтак вони ігнорують такі непривабливі тем. А поговорити з молоддю її ж мовою та інтересами ніхто так і не намагався.

      Зверніть увагу! Парламентські вибори: як інтернет-додатки можуть допомогти обрати партію

      Аби спонукати молодь дійти до виборчої дільниці та поставити галочку в бюлетені, команда Global Office випустила соціальний ролик "ВліпиЗаСебе". Відеоробота має привернути увагу молоді до важливості голосувати на виборах через свободу говорити, те що думаєш, і робити те, що хочеш. Автори ролику наголошують, що голосування може бути таким же модним, як і зустрічі в кав'ярнях з гарною музикою, місцем для селфі та можливістю самовиразитись. У нашому ролику молодь зображує рух у вигляді галочки,
      – додає Нечипоренко.

      За її словами, реліз соціального ролику приурочено до запуску громадської ініціативи #ВліпиЗаСебе, завдання якої – зробити голосування модним. Проект реалізовує громадська організація Global Office у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!". Фінансує цю програму Агентство США з міжнародного розвитку USAID, а реалізує її організація Pact Ukraine.

      За кого можна віддати свій голос? Парламентські вибори 2019: список партій

      Що відомо про позачергові парламентські вибори 2019 року

      Вони пройдуть 21 липня. Сталося це пісял того, як президент Володимир Зеленський виконав свою інавгураційну обіцянку та підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання.

      26 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На позачергових виборах до Ради в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат, з яких – 1735 осіб самовисуванці та ще 1436 імовірних парламентарів – представники політичних сил.

      Партії, Рада, КМІС, рейтинги, парламентські вибори – 2019
      Які партії, найімовірніше, пройдуть до Ради: результати останнього соцопитування 

      Офіційні результати виборів повинні з'явитися не пізніше ніж 10 серпня. Новообраний парламент повинен запрацювати протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день, коли Рада збереться на перше засідання, – 9 вересня.

      парламентські вибори-2019: матеріали 24 каналу 
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      "Ви хочете нас построїти?" – "Самі розбирайтесь": Зеленський знову посперечався з чиновником
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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