Близько 21 години 3 жовтня у Києві на вулиці Казимира Малевича мотоцикліст вчинив стрілянину по людях, а потім намагався втекти від поліції. Зловмисника затримали.

Деталі нападу мотоцикліста зі зброєю на перехожих розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва. Читайте також На Рівненщині п’яний водій наїхав на групу пішоходів: є загиблий та тяжко травмовані Очевидці повідомили, що невідомий на мотоциклі проїжджав повз, дістав пістолет та здійснив постріли у бік перехожих. А потім почав втікати вулицею Антоновича. Патрульні на вулиці Діловій зауважити транспортний засіб, схожий за описом на мотоцикл нападника, і озвучили вимогу зупинитися. Водій мотоцикла вимогу проігнорував. Під час спроби втечі він зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota та отримав травму ноги. Зловмисника затримали, медики надали йому допомогу. У затриманого при собі дійсно був схожий на зброю предмет. Далі слідчо-оперативна група вивчатиме усі обставини інциденту. У Києві чоловік стріляв у перехожих із мотоцикла: відео Зверніть увагу Пацієнт психлікарні "замінував" усі електростанції України та вимагав мільярд доларів