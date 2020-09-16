У посвідченні водія вказуватимуть згоду на донорство в разі загибелі: рішення уряду
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови про затвердження бланків і технічних описів бланків посвідчень водія. Постанова дозволяє просто в посвідчені вказувати, чи згоден водій стати донором органів у разі своєї загибелі.
Постанову схвалили під час засідання Кабінету Міністрів України 16 вересня, повідомляє 24 канал. Проєкт постанови доступний на сайті уряду.
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Що передбачають зміни, які вносить постанова:
- Згідно з додатком до постанови, на зворотньому боці посвідчення водія, де вказані категорії транспорту, буде додатковий пункт про згоду або незгоду водія на посмертне донорство.
- Спершу водій повинен надати письмову згоду або незгоду на донорство, а тоді ще одну згоду на те, щоб ця інформація була вказана на посвідченні.
- Зміни стосуватимуться як національного, так і міжнародного посвідчення водія, яке видає Міністерство внутрішніх справ України.
- У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що в Україні велика кількість ДТП трапляються з летальними наслідками. Втім деякі органи жертв можуть бути використані для трансплантації і врятувати життя інших людей.
- Крім згоди/незгоди на донорство також буде вказана група крові людини. Це дозволить одразу ж визначити, кому саме можна провести трансплантацію органів жертви ДТП.
- Також, до свідоцтва про реєстрацію автомобіля внесуть рівень екологічних норм, якому відповідає авто. Загалом після схвалення постанови українські посвідчення водія будуть повністю відповідати міжнародним стандартам.
Дякую МВС і людям, що з цим попрацювали. Це також крок у бік цивілізованого світу й об'єднаної Європи,
– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.