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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      ВРУ – їхній життєвий девіз, – Зеленський про останні події у Раді щодо його інавгурації

      2897 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Обраного президента Володимира Зеленського неабияк обурили останні події у Верховній Раді щодо дати його інавгурації. Відтак, він натякнув, що українські парламентарі є брехунами та закликав українців добре подумати, коли вони вони голосуватимуть на парламентских виборах 2019 року.

      13 депутати зібралися на засідання погоджувальної ради, аби на ній узгодити, коли проводити урочисте зібрання з нагоди інавгурації обраного президента, щоправда згоди так і не дійшли.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді

      Вже 14 числа не відбулося засідання Комітету ВР з питань регламенту – саме на ньому мали розглянути зареєстровані проекти постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського, і вже опісля це питання мало бути винесено в Раді. Як пояснили в органі, відповідне засідання розпочнеться 15 травня о 15:00. Такий крок тут пояснюють тим, що парламентарі продовжують реєструвати нові постанови з пропозиціями щодо дати церемонії.

      Такий хід подій неабияк обурив обраного президента Володимира Зеленського. За його словами, спікер українського парламенту Андрій Парубій пообіцяв, що саме 14 травня Рад призначить дату інавгурації.

      Верховна Рада України – скорочено ВРУ. ВРУ – їхній життєвий девіз. Запам’ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних парламентських виборах робіть висновки,
      – заявив Зеленський.

      Зауважимо, раніше у коментарі 24 каналу лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповідав, що під час зустрічі Зеленського та голів політсил в у Раді Андрій Парубій запевнив, що робитиме все, аби дату інавгурації Зеленського затвердили якнайшвидше. Щоправда, точну дату, коли це буде зроблено, так і не назвав. За словами Березюка, формальне рішення з боку і фракцій, і парламенту мало бути ухваленим упродовж пленарного тижня, що триває з 14 по 17 травня.

      Читайте також: У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня

      Щодо позиції чинного президента Петра Порошенка, то він є зацікавленим у тому, щоб парламент якнайшвидше визначився із датою інавгурації.

      "З мого боку буде лише підтримка щодо якнайшвидшого вступу пана Зеленського на посаду", – наголосив чинний гарант.

      Що наразі відомо про питання дати інвагурації Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленськогона виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий час вже почали наполягати на 19 травня.

      Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення терміну повноважень Верховної Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відтак, розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Зеленський, інавгурація, дата, Верховна Рада, президент
      Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу

      Що відомо про парламентські вибори 2019 року? Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.

      Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів? Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: партія Зеленського "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" є готовими проголосувати 1,5% виборців.

      як розготаються події навколо президенства володимира зеленського: 
      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Інавгурація Зеленського Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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