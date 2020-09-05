Вєсті Глобалайз: Аборти, коронавірус, закриття Pornhub і расизм від Адель
У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 5 вересня – у США протестувальники зійшлися у запеклому реп-батлі біля клініки абортів. Герман Кейн написав у твіттері, що коронавірус не смертельний. Але ж він від нього і помер. Петиція про закриття Pornhub набрала 2 мільйони підписів. Адель критикують за останнє фото в інстаграмі. Співачка одягла бікіні кольору прапору Ямайки і заплела волося в банту.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
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