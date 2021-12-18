Що ще цікавого трапилось у світі станом на 18 грудня – читайте далі.
До теми Стриманий до Росії, але підтримує Україну: хто такий новий канцлер Німеччини Олаф Шольц
Дослідження розумових здібностей
У виданні British Medical Journal опублікували дослідження стосовно розумових здібностей людей різних професій. Виявилося, що попри нав'язані стереотипи, нейрохірурги та вчені-ракетники не є розумнішими за інших.
SantaCon
У США своєрідною традицією є проведення події SantaCon – люди одягають костюм Санта-Клауса й у такий спосіб збирають гроші на благодійність. Щороку така традиція збирає приблизно 30 тисяч людей. Однак у цій ситуації доброчинність почала тісно переплітатися з масовими бійками, гучними гуляннями та пиятикою.
Пісня врятувала від самогубств
Репер Logic у 2017 році на MTV Video Music Awards заспівав пісню, за виконанням якої спостерігали понад 5 мільйонів людей. Цікаво те, що згідно з дослідженням британського наукового журналу BMJ, вона врятувала життя людей від суїциду. Зокрема, кількість самогубств знизилася на 5,5%.
Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 18 грудня: дивіться відео