У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 23 вересня – у світі існують люди, які не можуть розпізнавати обличчя. Дивлячись у дзеркало, вони не впізнають навіть самих себе. Китайці здивували новими трендами у соцмережах. Але як тільки контент "просочився" в інші країни, почали сипатися гнівні коментарі. Актору Джеррі Харрісу закидають поширення, продукування та зберігання дитячого порно.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Дональд Трамп проти китайського TikTok. Як "ноунейми" стають зірками соцмереж. В мережі з'явився новий #GucciModelChallenge. Якими "ноу-хау" користується Укрзалізниця.