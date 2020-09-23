Вєсті Глобалайз: Прозопагнозія, нові тренди і дитяче порно
У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 23 вересня – у світі існують люди, які не можуть розпізнавати обличчя. Дивлячись у дзеркало, вони не впізнають навіть самих себе. Китайці здивували новими трендами у соцмережах. Але як тільки контент "просочився" в інші країни, почали сипатися гнівні коментарі. Актору Джеррі Харрісу закидають поширення, продукування та зберігання дитячого порно.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
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