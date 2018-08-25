Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25.08 — ВВП відвідав одразу двох німецькомовних подруг: спершу добряче погуляв на весіллі у Карін, а потім на три години замкнувся з Ангелою. Не відомо, у якій ролі він з ними спілкувався, але втікав до Росії вкрай задоволеним. А от концерн "Калашніков" показав світу двоногого картонного робота "Ігорька" – кажуть, ним керуватиме Джигурда.
Також у випуску:
Як спустити два мільйони на казачий хор.
Ізраїльський паспорти АбрамУрганта та УргантОвича.
"Стук-стук" – нове старе гасло російської буденності.
Хоркіна і бандерівці: хто кого.
Папа Римський одягається надто просто – йому варто перейти до РПЦ.
Джерело: 24 канал
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