02:13
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора

Вєсті.UA 19:42, 19 грудня 959 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.12 – незалежна аналітична платформа VoxUkraine склала список найбільших політиків-популістів, очолила список – Юлія Тимошенко. Царицею Єгипту Штепа Неля Ігорівна вже стала, сидить, чекає свого імператора

Також у випуску:

Скільки заплатили депутати-втікачі своїм помічникам.

Нова сфера діяльності Захарченка.

Теги: Верховна Рада Вєсті.UA Юлія Тимошенко Віталій Захарченко Неля Штепа
Джерело: 24 Канал
Новини за 19 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Хто такий Дейдей: журналіст оприлюднив кричущі факти про нардепа
17 липня , 10:58
Усик – Хук: повне відео бою
10 вересня , 08:33
У львівський готель, де проживає Саакашвілі, прийшли правоохоронці та прикордонники, – джерело
 12 вересня , 08:18
Вєсті.UA. Жир. Чого хоче Ганна Герман. Захарченко захотів стати Рембо
 1 липня , 19:56
Вєсті.UA. Рудоволоса бестія України. Порошенко у пастці
 4 вересня , 19:29
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
 6 серпня , 09:41
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук