Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.12 – незалежна аналітична платформа VoxUkraine склала список найбільших політиків-популістів, очолила список – Юлія Тимошенко. Царицею Єгипту Штепа Неля Ігорівна вже стала, сидить, чекає свого імператора

Також у випуску: Скільки заплатили депутати-втікачі своїм помічникам. Нова сфера діяльності Захарченка.

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