Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA 19:42, 19 грудня 959 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.12 – незалежна аналітична платформа VoxUkraine склала список найбільших політиків-популістів, очолила список – Юлія Тимошенко. Царицею Єгипту Штепа Неля Ігорівна вже стала, сидить, чекає свого імператора
Також у випуску:
Скільки заплатили депутати-втікачі своїм помічникам.
Нова сфера діяльності Захарченка.
Джерело: 24 Канал
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