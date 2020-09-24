У В'єтнамі 19 вересня поліцейські виявили в квартирі жінки 324 тисячі використаних та випраних презервативів. Вона хотіла їх продати під виглядом нових.

Фабрику з переробки контрацептивів 34-річна Фам Тхі Тхань Нгок організувала у себе в квартирі. Про це написала в'єтнамська газета Tuoi Tre News.

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Поліцейські вилучили всю продукцію. Презервативи у кватирі жінки були незапаковані та без маркування. Зазначимо, що вага 324 тисяч презервативів сягала близько 360 кілограмів.

Де жінка взяла стільки використаних презервативів

"Бізнесменка" розповіла, що щомісяця купувала вживані презервативи у невідомого чоловіка з в'єтнамської провінції. Потім вона в антисанітарних умовах їх прала, сушила та надавала форми за допомогою фалоімітатора.

Наразі поліція веде слідство. Правоохоронці розшукують спільників Нгок, зокрема чоловіка, який привозив їй презервативи.

Згідно з даними статистики, в'єтнамці використовують 500 – 600 мільйонів презервативів на рік.

Важливо! Використовувати вживані презервативи категорично не рекомендується. Проте Фундація Анти-СНІД-США в Україні зазначає, що це роблять 1,6% людей. Повторне використання презервативів не гарантує повного захисту. Ба більше, вони несуть серйозну загрозу для здоров'я. Ризик зараження хворобами, що передаються статевим шляхом, надзвичайно зростає.