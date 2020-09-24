Бізнес по-в'єтнамськи: жінка випрала понад 300 тисяч презервативів і хотіла їх продати
У В'єтнамі 19 вересня поліцейські виявили в квартирі жінки 324 тисячі використаних та випраних презервативів. Вона хотіла їх продати під виглядом нових.
Фабрику з переробки контрацептивів 34-річна Фам Тхі Тхань Нгок організувала у себе в квартирі. Про це написала в'єтнамська газета Tuoi Tre News.
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Поліцейські вилучили всю продукцію. Презервативи у кватирі жінки були незапаковані та без маркування. Зазначимо, що вага 324 тисяч презервативів сягала близько 360 кілограмів.
Де жінка взяла стільки використаних презервативів
"Бізнесменка" розповіла, що щомісяця купувала вживані презервативи у невідомого чоловіка з в'єтнамської провінції. Потім вона в антисанітарних умовах їх прала, сушила та надавала форми за допомогою фалоімітатора.
Наразі поліція веде слідство. Правоохоронці розшукують спільників Нгок, зокрема чоловіка, який привозив їй презервативи.
Згідно з даними статистики, в'єтнамці використовують 500 – 600 мільйонів презервативів на рік.