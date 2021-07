Пример описан в воспоминаниях бывшего посла в России (2005-2008) Уильяма Бернса "Невидимая сила" (The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal). Недавно они вышли в свет на русском.

В марте 2006 года против Грузии были введены санкции, которые закрыли дорогу в Россию грузинскому вину.

В сентябре 2006 года Уильям Бернс и госсекретарь США Кондолиза Райс были приглашены Путиным на встречу.

Вот описание пошлой сцены:

"Мы прибыли в Барвиху. Помощник президента проводил нас в щедро выделенный для встречи обеденный зал. За огромным прямоугольным столом, во главе которого восседал Путин, расположился Совет безопасности Российской Федерации, почти в полном составе. Сардонически усмехнувшись уголком рта, Путин сказал, что, будучи специалистом по истории России, Кондолиза Райс, несомненно, оценила эту картину. Она видела перед собой современное Политбюро, приближенных нового российского царя. Момент был непростой, как и сам Путин. Россия вернулась в прошлое.

Путин поприветствовал госсекретаря и сказал, что гости собрались по случаю празднования сразу двух дней рождения – Игоря Иванова, бывшего министра иностранных дел, а ныне секретаря Совета безопасности… и Дмитрия Медведева, первого заместителя председателя правительства… За столом было весело, присутствующие то и дело предлагали тосты. Пили водку и, несмотря на запрет, грузинское вино из особых запасов, которым угощал Иванов. Россия недавно наложила эмбарго на ввоз многих грузинских продуктов, в том числе и вина, но Иванову, мать которого жила в Тбилиси, царь, видимо, сделал поблажку". (Стр. 283 русского перевода воспоминаний Бернса).

Санкции – это для нас, обычных бесправных россиян, сведенных начальством к холопскому званию. Это мы должны терпеть. Для начальства ничего не меняется. Они – "неодворяне", как говорил по другому поводу бывалый чекистский генерал Патрушев.