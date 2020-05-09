Як легко вийти з карантину: поради психолога
Уже майже 2 місяці, як Україна і світ живуть в умовах карантину, який загнав людей по домівках. Як виявилося, більшість українців не була готовою до цього. Що допомагає українцям повертатися до повноцінного життя – читайте далі.
Щоб легко вийти з карантину, психологи радять вже зараз частіше спілкуватися в онлайн-режимі, ділитися своїми переживаннями і не замикатись у собі. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.
До слова Послаблення карантину: що відкриється з 11 травня
"Почніть готуватися із виходу з карантину вже сьогодні. Пам'ятайте, ви не один у своїх переживаннях і оточення також може перебувати у стані підвищеного емоційного напруження", – сказала психологиня Катерина Проноза.
Почніть із справ, які ви можете виконати з легкістю, поступово добираючись до тих, які потребують більше зусиль для їхнього виконання, – пояснила Проноза.
Поради, як зробити свій перший робочий день після карантину оптимальнішим:
- не намагайтесь надолужити все й одразу;
- не переоцінюйте власні здібності;
- сплануйте свій перший робочий день, але не робіть його особливо навантаженим;
- зосередьтесь на моменті тут і тепер – треба пам'ятати, що до повного поновлення відчуття робочого темпу має пройти певний час.
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