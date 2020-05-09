Як легко вийти з карантину: поради психолога

Уже майже 2 місяці, як Україна і світ живуть в умовах карантину, який загнав людей по домівках. Як виявилося, більшість українців не була готовою до цього. Що допомагає українцям повертатися до повноцінного життя – читайте далі.

Щоб легко вийти з карантину, психологи радять вже зараз частіше спілкуватися в онлайн-режимі, ділитися своїми переживаннями і не замикатись у собі. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова Послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

"Почніть готуватися із виходу з карантину вже сьогодні. Пам'ятайте, ви не один у своїх переживаннях і оточення також може перебувати у стані підвищеного емоційного напруження", – сказала психологиня Катерина Проноза.

Почніть із справ, які ви можете виконати з легкістю, поступово добираючись до тих, які потребують більше зусиль для їхнього виконання, – пояснила Проноза.

Поради, як зробити свій перший робочий день після карантину оптимальнішим:

не намагайтесь надолужити все й одразу;

не переоцінюйте власні здібності;

сплануйте свій перший робочий день, але не робіть його особливо навантаженим;

зосередьтесь на моменті тут і тепер – треба пам'ятати, що до повного поновлення відчуття робочого темпу має пройти певний час.



Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу