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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Як легко вийти з карантину: поради психолога

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Уже майже 2 місяці, як Україна і світ живуть в умовах карантину, який загнав людей по домівках. Як виявилося, більшість українців не була готовою до цього. Що допомагає українцям повертатися до повноцінного життя – читайте далі.

Щоб легко вийти з карантину, психологи радять вже зараз частіше спілкуватися в онлайн-режимі, ділитися своїми переживаннями і не замикатись у собі. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу. 

До слова Послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

"Почніть готуватися із виходу з карантину вже сьогодні. Пам'ятайте, ви не один у своїх переживаннях і оточення також може перебувати у стані підвищеного емоційного напруження", – сказала психологиня Катерина Проноза.

Почніть із справ, які ви можете виконати з легкістю, поступово добираючись до тих, які потребують більше зусиль для їхнього виконання, – пояснила Проноза.

Поради, як зробити свій перший робочий день після карантину оптимальнішим: 

  • не намагайтесь надолужити все й одразу;
  • не переоцінюйте власні здібності;
  • сплануйте свій перший робочий день, але не робіть його особливо навантаженим;
  • зосередьтесь на моменті тут і тепер – треба пам'ятати, що до повного поновлення відчуття робочого темпу має пройти певний час.

Карантин до 11 травня
Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Психологія
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