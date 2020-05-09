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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Как легко выйти из карантина: советы психолога

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Уже почти 2 месяца, как Украина и мир живут в условиях карантина, который загнал людей по домам. Как оказалось, большинство украинцев не были готовы к этому. Что помогает украинцам возвращаться к полноценной жизни – читайте дальше.

Чтобы легко выйти из карантина, психологи советуют уже сейчас чаще общаться в онлайн-режиме, делиться своими переживаниями и не замыкаться в себе. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

К слову Ослабление карантина: что откроется с 11 мая

"Начните готовиться к выходу из карантина уже сегодня. Помните, вы не одни в своих переживаниях и окружение также может находиться в состоянии повышенного эмоционального напряжения", – сказала психолог Екатерина Проноза.

Начните с дел, которые вы можете выполнить с легкостью, постепенно добираясь до тех, которые требуют больше усилий для их выполнения,
– пояснила Проноза.

Советы, как сделать свой первый рабочий день после карантина оптимальным:

  • не пытайтесь наверстать все и сразу;
  • не переоценивайте собственные способности;
  • спланируйте свой первый рабочий день, но не делайте его особенно нагруженным;
  • сосредоточьтесь на моменте здесь и теперь – надо помнить, что до полного обновления ощущения рабочего темпа должно пройти определенное время.

Карантин до 11 травня
Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Психология
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