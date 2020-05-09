Как легко выйти из карантина: советы психолога

Уже почти 2 месяца, как Украина и мир живут в условиях карантина, который загнал людей по домам. Как оказалось, большинство украинцев не были готовы к этому. Что помогает украинцам возвращаться к полноценной жизни – читайте дальше.

Чтобы легко выйти из карантина, психологи советуют уже сейчас чаще общаться в онлайн-режиме, делиться своими переживаниями и не замыкаться в себе. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

К слову Ослабление карантина: что откроется с 11 мая

"Начните готовиться к выходу из карантина уже сегодня. Помните, вы не одни в своих переживаниях и окружение также может находиться в состоянии повышенного эмоционального напряжения", – сказала психолог Екатерина Проноза.

Начните с дел, которые вы можете выполнить с легкостью, постепенно добираясь до тех, которые требуют больше усилий для их выполнения,

– пояснила Проноза.

Советы, как сделать свой первый рабочий день после карантина оптимальным:

не пытайтесь наверстать все и сразу;

не переоценивайте собственные способности;

спланируйте свой первый рабочий день, но не делайте его особенно нагруженным;

сосредоточьтесь на моменте здесь и теперь – надо помнить, что до полного обновления ощущения рабочего темпа должно пройти определенное время.



Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала