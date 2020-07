Наймогутніші країни світу фактично розпочали "холодну війну" у прагненні стати першими, хто врятує планету від COVID-19.

Напередодні вихідних Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб озвучив заяву спільної розвідки США, Канади та Великобританії про те, що хакерська група APT29, яка керується російськими спецслужбами, здійснила кібератаку на фармкомпанію AstraZeneca, одну з трьох провідних лабораторій, які займаються розробкою вакцини проти коронавірусу. Цю новину одразу ж розтиражували провідні світові ЗМІ – The Walt Street, The Telegraph та The Washington Post.

Деталі інцеденту: Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від COVID-19, – кібербезпека Британії

Навіщо це Кремлю?

Цілком зрозуміло, що у пандемії має бути "нападник", "жертва" і "рятівник". Якщо перші двоє – відомі (Китай і вся планета – прим. авт.), то хто стане останнім – ні. Але вже зрозуміло – він зможе зайняти гідне місце на геополітичній мапі. І Росія вперто хоче цього, щоб потім отримати дивіденди від інших країн.

Першу спробу пом'якшити санкційний тиск Росія намагалася зробити ще навесні, звернувшись до США та ЄС з пропозицією зняти обмеження на знак солідарності у боротьбі з COVID-19. Тоді це не спрацювало, тож прийшов час спробувати "першими запустити ракету у космос".

Для пересічного росіянина Кремль вже переміг пандемію і "ракета полетіла". Чого лише варта заява заступника директора НДІ епідеміології Росспоживнагляду Олександра Горєлова про те, що дві третини регіонів Росії вже майже перемогли недугу. Але цього мало, адже навіть ВООЗ не зовсім у це вірить.

Кремль не зраджує стилю...

Після внесення поправок до російської Конституції, які зробили Путіна вічним президентом РФ, той вирішив діяти у стилі середньовіччя – якщо не можеш щось зробити сам – вкради у сусідів. А потім розкажи всьому світу, що ти був першим.

Важливо відзначити, що Росія кілька місяців запевняла світ у тому, що вона здатна самотужки розробити вакцину проти коронавірусу.

Директор російського НДІ ім. Гамалії Олександр Гінцбург, заявив, що Росія пройшла лише перший етап досліджень, а британська лабораторія Moderna анонсувала, що вже 27 липня приступить до фінальної стадії випробування із залученням 30 тисяч добровольців. А та сама AstraZeneca, на яку було скоєно кібератаку, вже пройшла перші два етапи.

Тож, Росія, схоже, розуміючи, що програє гонку з розробки вакцини, спробувала вкрасти їх в інших країн. А після оприлюднення заяви британської розвідки, одразу ж кинулася виправдовуватися.

Тоді ж Росія, фактично, визнала – вакцину самотужки розробити вони неспроможні. Тамтешня фармкомпанія "Р-фарм", яка вже встигла за федеральні гроші розпочати будівництвои заводу для виготовлення вакцини, домовилися з оксфордською лабораторією, яку представляє AstraZeneca, виготовляти на своїх потужностях чужу розробку. А представник ради директорів "Р-фарм" одразу ж підкреслив – "виготовлятимемо оксфордську вакцину для великої кількості країн світу".

Цікаво! Війна ХХI століття: як Кремль вибудовує світовий хаос

Росія – спец з крадіжок

Подібна спроба вкрасти розробки вакцини не перша для Росії. У квітні та травні Канадська організація безпеки зв'язку заявляла про спроби викрадення розробок вакцини у канадських фармкомпаній, – пише The Washington Post.

До речі, атаки були здійснені вище згаданою хакерською групою – APT29, яка добре відома кіберекспертам. Служби американської розвідки заявляють, що вона є частиною російської зовнішньої розвідки, яка причетна до зламів системи електронної пошти Білого дому та Держдепартаменту США у 2014 році. А також серверів Демократичного національного комітету влітку 2015-го.

Тож у цій ситуації, якщо домовленість про виготовлення вакцини від AstraZeneca на російських потужностях справді існує – британці ризикують власною репутацією та розробками. Адже не варто дивуватися, що навіть не розпочавши виробництво чужої вакцини, Росія вже називає її своєю. Таким чином приміряючи на себе першість у її розробці і називаючи себе тим самим "рятівником світу".

Брехня під брендом РФ

Тривожним сигналом стала заява міністра охорони здоров'я Росії Михайла Мурашко про те, що фінальний етап тестування, нібито російської вакцини, може стартувати вже після її запуску у виробництво. Тож цілком вірогідно, що Росія і далі намагатиметься вкрасти чужу розробку і запустити її під власним брендом. А так звана "розробка російської вакцини" є лише ширмою, так само як і ймовірні домовленості про співпрацю з AstraZeneca.

Проте США, Канада та Великобританія також не сплять – одразу після оприлюднення інформації про кібератаку, Росія почала вимагати докази. І вже цього тижня британський уряд може оприлюднити докази не лише останніх атак АРТ29, але і тих, які російські спецслужби робили у 2019 році, намагаючись втрутитися у парламентські вибори Великобританії.

Читайте також: Російські високопосадовці ще у квітні отримали вакцину від COVID-19: вона може бути небезпечною

Та наперед зрозуміло, навіть якщо британці наважаться відкрито звинуватити Кремль та Путіна у махінаціях – відповідь з боку білокам'яної буде одна – "их там нет".

Один з найближчих соратників Путіна в останньому зверненні допустився помилки, яка насправді була натяком для всього світу: "тема пов'язана з вакциною має бути актуальною по всьому світу… інакше розповсюдити хворобу буде просто неможливо".