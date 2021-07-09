Українські автомобілісти часто-густо обирають пальне, послуговуючись неперевіреною інформацією, або й просто усними переказами колег, що не відповідають дійсності. Відповідно, на ринку розповсюджуються міфи, які вводять в оману власників автотранспорту.

Керівник Інституту споживчих експертиз, який вже багато років перевіряє якість пального на ринку України, Юрій Чорнобривець порадив послуговуватись об’єктивною інформацією і спростував 7-м найпоширеніших міфів.

За словами експерта, розмови про те, що все пальне в Україні "з однієї бочки", не відповідають дійсності. "Цим аргументом найчастіше послуговуються, аби довести, що без різниці, на якій АЗС заправлятися, а тому варто брати найдешевше пальне", – підкреслив він.

Юрій Чорнобривець нагадав, що ринок диверсифікований – пальне постачається не менш ніж з 10 країн. Тут головне, щоб якість бензину і дизпалива не виходили за рамки державних стандартів. "На заправці обов’язково повинен бути паспорт якості пального, де вказуються усі його характеристики і завод-виробник", – додав експерт.

Він також застеріг від розповсюдженої думки про те, що немає нічого страшного у тому, щоб заправлятись на нелегальній АЗС. "Це як лотерея. Може, пронесе, а можна влетіти на багато тисяч, ремонтуючи авто", – підкреслив експерт.

Зокрема, у 2021 році Інститут споживчих експертиз перевірив якість бензинів на українських заправках і виявив у деяких зразках величезний "передоз" таких токсичних домішок, як бензоли чи ароматичні аміни, що негативно впливають на транспортні засоби та здоров’я.

Звичайно, зекономити на дешевих заправках не вдасться, як думають деякі автомобілісти.

Якщо двигун регулярно годувати низькосортним пальним, він почне "кашляти" вже після першої сотні тисяч пробігу. І все що ти зекономив на бензині чи ДП змушений будеш витратити на автосервіс,

– застеріг експерт.

Не варто також гребувати фірмовим пальним. Хоча дехто каже, що воно не відрізняється від звичайного. Наприклад, бензин Pulls 95 чи ДП Pulls Diesel, які продаються у мережі ОККО. Компонентний склад цього пального розробляв німецький концерн BASF – світовий лідер у сфері хімічних технологій. Саме він постачає мережі інноваційну присадку Keropur 3786, завдяки якій досягається підвищення потужності двигуна та економія витрат пального під час їзди, триваліший ресурс роботи усієї паливної системи. Наприклад, вдається відновити працездатність паливних інжекторів безпосередньо у процесі експлуатації без ремонту і промивки.

Не один раз експериментальним шляхом було доведено, що на Pulls’ах авто проїжджає довшу відстань, ніж на такому ж літражі звичайного пального.

Тому в кінцевому результаті ви навпаки не переплачуєте, а економите на розході й на тому, що менше будете витрачатися на поточні ремонти,

– переконаний керівник Інституту споживчих експертиз.

Також необов’язково винне пальне, якщо загорівся "Check engine".

Доволі поширеними є ситуації, коли лампочка починає блимати одразу після заправки, хоч авто ще й не встигло нормально попрацювати на щойно залитому пальному. Це не означає, що розумна електроніка моментально виявила підробку. Скоріш за все, датчики зреагували на зміну складу пального, у порівнянні з його попередніми параметрами, наприклад, іншою стала калорійність, густина тощо,

– пояснив експерт.

Окрім того, якщо автомобіліст думає, що зможе на колір чи запах розпізнати якість пального, то це далеко не так. В арсеналі виробників контрафакту є й багато домішок, які ніяк не виявляють себе візуально чи ароматично. "Бензин, дизельне пальне – це такі складні хімічні сполуки, відповідність яких стандарту і нормам безпеки можна виявити лише в умовах спеціалізованих лабораторій, зі спеціальним обладнанням", – додав експерт.

Але й неправильно думати, що всі заправники на АЗК "бодяжать". Сучасні технології дають змогу на всі сто захиститися від зловживань. Звичайно, якщо у цьому зацікавлена сама паливна компанія. У мережі ОККО, наприклад, як розказав Юрій Чорнобривець, діє одразу кілька рівнів захисту. На всіх АЗК встановлено відеоспостереження. Усі підземні резервуари на заправках, як і всі паливно-роздавальні колонки пломбуються, причому двічі, – і представниками державних контрольних органів, і власною метрологічною службою. Паливовози, виїжджаючи з нафтобази, також опломбовуються.

Крім того, вони повинні їхати за чітко прописаним маршрутом й обладнані GPS-навігаторами, що допомагає відслідкувати будь-яке відхилення від маршруту чи непланову зупинку.

Нарешті, усі резервуари мережі обладнані вимірювальними приладами, які надсилають дані безпосередньо на центральний пункт управління, зокрема й про будь-які несанкціоновані зміни об’єму пального. Обійти усі ці бар’єри, щоб якимось чином підмінити нафтопродукт, нереально.

Тому, вважає експерт, лише заправляючись на АЗК перевірених компаній, автомобіліст завжди зможе бути впевненим у високій якості пального, і відповідно, бути спокійним за свій транспортний засіб.