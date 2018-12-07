Як громадські та журналістські розслідування допомагають очищати судову систему

Після численних невдач у реформуванні судової системи та показової безкарності багатьох злочинців у мантіях може скластись враження, що систему не здолати, кругову поруку не розірвати, а чесні суди – утопія. Це сіє зневіру та бажання опустити руки.

Але насправді, окрім багатьох зрад, перемоги також є.

Читайте також: До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану та хто заважає їх покаранню

Завдяки розслідуванням громадських організацій, активістів та журналістів вдалось не просто показати факти недоброчесних дій суддів, але й притягнути деяких з них до відповідальності та запустити процеси реального очищення.

На жаль, суспільство вже звикло до численних повідомлень про корупцію у судах, несправедливих рішеннь, безкарності суддів та їхніх статків, які явно не відповідають доходам.



Корупційна судова система

Проте сама по собі інформація не має жодних юридичних наслідків, окрім як зниження рівня довіри до судів. Це однозначно не розв'язує проблему. Тому все частіше, громадські організації та журналісти не просто інформують про неподобства у судах, але й добиваються конкретних юридичних наслідків.

Зокрема, саме так працює проект Автомайдану "ПроСуд". І ось декілька результатів їхньої діяльності: суддя господарського суду Харківської області Попович Ірина Миколаївна зацікавила нас своїми нескромними статками. Її чоловіком є Попович Євген, який 22 роки працював у прокуратурі.



Чоловік судді Ірини Попович Євген

І саме у час, коли родина Поповичів отримувала скромні бюджетні зарплати їх майно зростало, неначе в успішних бізнесменів. Чоловік судді має квартиру у Харкові площею майже 300 квадратних метрів. У 2010 році він став власником розкішного будинку площею 623 квадратних метрів у рекреаційній зоні поблизу Харкова.

Крім того, він володіє понад трьома гектарами землі рекреаційного призначення з виходом до водосховища. Не життя, а курорт.

Вражає й автопарк прокурорсько-суддівської родини – цілих п'ять елітних авто: Lexus LX 570, два Mersedes ML 320 та GL 320, Hyundai Н-1 та Mitsubishi L 200. І це лише офіційно. За нашою інформацією, екс-прокурор має ще й "бандитський" Mercedes-Benz Gelandewagen. Класика жанру.



Mercedes-Benz Gelandewagen

Також ми виявили, що це майно не лише не відповідає доходам Поповичів, але й неналежно задеклароване. Зокрема, в електронній декларації судді за 2015 рік відсутній будинок, у якому вона проживає. Ми подали заяву про злочин у НАБУ. І є результат.

Розслідування завершене, обвинувальний акт щодо судді Попович передано до Печерського суду і вже призначене перше засідання. До речі, Ірина Попович у 2016 році була рекомендована Вищою кваліфікаційною комісією на призначення суддею безстроково.

Якби не наше розслідування, то вона спокійно продовжила б "вершити правосуддя". Тепер суддею їй вже точно не бути.

Завдяки розслідуванню Автомайдану та висновку Громадської ради доброчесності на лаву підсудних може сісти й суддя нового Верховного суду Ольга Ступак. Вона користується незадекларованим розкішним будинком біля Києва, оформленим на її свекруху.



Суддя Верховного Суду Ольга Ступак

Під час конкурсу до Верховного суду вона не змогла пояснити, звідки у пенсіонерки кошти на придбання такого будинку. Вища кваліфікаційна комісія зробила Ступак переможцем конкурсу.

Автомайдан же подав заяви у НАБУ, НАЗК, прокуратуру та Вищу раду правосуддя. Після того НАБУ розпочало розслідування і вже є встановлені факти, які свідчать, що Ступак збрехала на співбесіді.

Наразі НАЗК проводить повну перевірку її декларацій, а прокуратура розслідує ймовірну підробку документів щодо службової квартири Ступак. Ми продовжуємо контролювати справу та однозначно доведемо її до покарання.

Усі звикли, що судді, яких ловлять п’яними за кермом уникають відповідальності. Проте ми маємо приклади, коли за нашою заявою таких суддів карають.

У травні 2017 року суддю Голосіївського суду міста Києва Олександра Бойка було спіймано за водінням автомобіля у нетверезому стані у Чернігові. Суддя намагався уникнути відповідальності й подав до суду висновок, що алкоголю у його крові немає.



Перевірка алкоголю в крові

Цікаво, що відповідно до документів, поліцейські відпустили його у Чернігові о 8:35, а вже через 30 хвилин він начебто подолав 150 кілометрів та проходив обстеження у Києві. У таку фантастику не повірили навіть судді. Згодом рішенням суду його позбавили права керувати авто один рік. До речі, автомобіля, яким він керував у стані сп'яніння, немає у його декларації.

А ще його дружина та теща у 2015 році стали власниками чотирьох новеньких квартир у Києві загальною площею понад 370 квадратних метрів за дуже привабливою ціною у 150 тисяч гривень кожна. Все це стало підставою для нашої скарги до Вищої ради правосуддя і нещодавно Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення судді Олександра Бойка з посади.

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Петренко Наталія Едуардівна стала відомою у 2010 році. Тоді вона гучно відсвяткувала свій ювілей, на якому виступали Сердючка та Газманов. Навіть Янукович обурювався такою показною демонстрацією розкоші та доручав відповідним службам розібратись.

Проте на долю судді ці гучні заяви жодним чином не вплинули. До речі, її чоловік також є суддею цього ж суду. Їх родина є власниками будинку площею 457 квадратних метрів з власною церквою на подвір'ї. І як це часто буває в історіях про суддівське майно, цей будинок судді подарували.

Читайте також: Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів

Окрім цього у сім’ї суддів є ще два будинки площею 287 та 384 квадратних метрів, дві квартири площею 155 та 66 квадратних метрів, чотири гаражі, нежиле приміщення площею понад 300 квадратних метрів у Ялті, а також дев'ять земельних ділянок.

Мабуть, судді Петренки й далі примножували б свої статки на посаді суддів, але завдяки нашому розслідуванню Наталія Петренко не змогла пройти оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії. Її визнано такою, що не відповідає займаній посаді, а отже вона підлягає звільненню. Очевидно така ж доля чекає її чоловіка, співбесіда з яким вже двічі відкладалась.

Окремо зазначу, що цілий ряд дуже знакових суддів не отримали підвищення по кар'єрі у зв’язку з увагою до їх персон з боку суспільства. Коли розпочинався конкурс до Верховного суду, то між суддями вже ходили стійкі слухи, що його очолить колишній помічник Сергія Ківалова, голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк.



Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк

Тепер він вважається креатурою депутата Олександра Грановського, якого називають куратором судів від імені президента. Автомайдан та журналісти "Наших грошей" показали факти недекларування Павлом Вовком майна, зареєстрованого на його екс-дружину та матір.

Ми подали у НАБУ заяву про злочин, а Громадська рада доброчесності зробила висновок про невідповідність Павла Вовка їх критеріям. НАБУ провело обшуки вдома і на роботі у судді, що підтвердило виявлені факти. Як наслідок, Павло Вовк зняв свою кандидатуру з конкурсу до Верховного Суду. Я впевнений, що всесильний Павло Вовк таки буде звільнений та сяде на лаву підсудних.

Саме завдяки громадськості були зламані амбіційні плани одіозної екс-голови Голосіївського суду міста Києва Олени Первушиної стати членом Вищої ради правосуддя.



Екс-голова Голосіївського суду міста Києва Олена Первушина

Після нашого розслідування про незадекларовані статки Первушиної та її спроби залякати активістів незаконними обшуками вона втратила посаду голови суду та не стала членом ВРП. Наразі вона проходить перевірку у Вищій кваліфікаційній комісії та є шанси, що рішення Комісії буде не на її користь.

Відтак розслідування "Наших грошей", "Слідства.Інфо", "Центру розслідувань України", "Схем", "Центру протидії корупції" та інших все частіше призводять до звільнень та реальних покарань недоброчесних чиновників та суддів.

І до цієї боротьби може долучитись кожен. Вона дає результати, не такі швидкі, але дає. Я переконаний, що спільно ми переможемо у боротьбі за нечесні суди.Mercedes