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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як кримські татари протистоять окупаційній владі на півострові

22:12, 5 січня 398 Читать новость на русском

У Сімферополі знову обшуки у кримських татар. О 6 годині ранку співробітники Центру протидії екстремізму навідалися до будинку родин двох сестер. Вилучили в них релігійну літературу і гаджети. Про це у Facebook повідомили представники "Кримської солідарності". Цю організацію на окупованому півострові створили, коли обшуки та арешти стали звичною справою.

Наджіє Алієва і досі з жахом згадує ранок лютого 2016 року. Вранішню молитву у її будинку перервали люди у масках.

Чоловіку Наджіє, Мусліму Алієву заламали руки та затримали. Будівельника з Алушти звинуватили в участі у організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною.

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У Бахчисараї у січні минулого громадський активіст та екскурсовод Сейран Салієв святкував повернення додому. Він просидів за гратами 12 днів за звинуваченням у розповсюдженні екстремістських матеріалів. Це був другий адмінарешт. Коли силовики прийшли утретє, його звинуватили у тероризмі, каже дружина Сейрана Муміне. Так зване слідство триває три місяці, а загрожує Сейрану 20 років. Вдома батька чекають четверо дітей.

Чи не щотижня на вулицях міст та сіл Криму можна побачити автозаки. Це означає, що до когось знову прийшли з обшуком. За час окупації на півострові незаконно ув'язнили 70 людей. 52 осіб і досі перебувають за гратами. Кримських татар найчастіше судять за участь у "Хізб ут-Тахрір", а також у справі "26 лютого". Тоді, у 2014 році, татари вийшли на мітинг проти окупації Криму.

Коли арешти і обшуки стали звичною справою, татари об'єдналися у "Кримську Солідарність" та разом ходять на засідання. Вони організовують захист у суді, збирають гроші на сплату штрафів і допомогу родинам тих, кому загрожує покарання серйозніше, ніж штраф. Під час кримського марафону вдалося зібрати майже мільйон рублів.

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Окремий напрям роботи – інформаційний. Для них розголос зараз основна зброя, бо слово "суд" вже давно пишуть у лапках.

Мусліму Алієву нещодавно вперше за два роки роки дозволили побачення. Не змогли цього зробити лише Наджіє зі старшим сином. Їх не пустили через бюрократичну помилку.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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