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Як літні канікули впливають на дітей: несподіваний ефект

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Як літні канікули впливають на дітей
Як літні канікули впливають на дітей / finalscape.com

Батьки дозволяють дітям вживати у 5 разів більше цукру у вигляді морозива і солодких напоїв під час літніх канікул, ніж у інші місяці.

Про це свідчать дані опитування тисячі татусів та матерів у Великобританії, які мають дітей у віці до 17 років, передає "Країна здоров'я".

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Саме морозиво і солодкі напої, які активніше дозволяють вживати дітям влітку, становлять найбільшу загрозу для дитячого здоров'я. Менше як 10% опитаних батьків спонукали своїх дітей вживати овочі і фрукти.

Сучасні діти не можуть жити без великої кількість так званих "порожніх калорій", якими вони ласують у школі і вдома,
– зазначають автори опитування.

Саме під час літніх канікул батьки мають найкращу нагоду скорегували харчування дитини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: відпочинок Здорове життя Діти Дитяче харчування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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