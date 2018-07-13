Як літні канікули впливають на дітей: несподіваний ефект

Батьки дозволяють дітям вживати у 5 разів більше цукру у вигляді морозива і солодких напоїв під час літніх канікул, ніж у інші місяці.

Про це свідчать дані опитування тисячі татусів та матерів у Великобританії, які мають дітей у віці до 17 років, передає "Країна здоров'я".

Читайте також: Як взуття впливає на фізичні здібності дітей: несподівані факти

Саме морозиво і солодкі напої, які активніше дозволяють вживати дітям влітку, становлять найбільшу загрозу для дитячого здоров'я. Менше як 10% опитаних батьків спонукали своїх дітей вживати овочі і фрукти.

Сучасні діти не можуть жити без великої кількість так званих "порожніх калорій", якими вони ласують у школі і вдома,

– зазначають автори опитування.

Саме під час літніх канікул батьки мають найкращу нагоду скорегували харчування дитини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.