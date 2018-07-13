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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как летние каникулы влияют на детей: неожиданный эффект

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Как летние каникулы влияют на детей
Как летние каникулы влияют на детей / finalscape.com

Родители разрешают детям употреблять в 5 раз больше сахара в виде мороженого и сладких напитков во время летних каникул, чем в другие месяцы.

Об этом свидетельствуют данные опроса тысячи пап и мам в Великобритании, имеющих детей в возрасте до 17 лет, передает "Страна здоровья".

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Именно мороженое и сладкие напитки, которые активно позволяют употреблять детям летом, представляют наибольшую угрозу для детского здоровья. Менее 10% опрошенных родителей побудили своих детей употреблять овощи и фрукты.

Современные дети не могут жить без большого количество так называемых "пустых калорий", которыми они лакомятся в школе и дома,
– отмечают авторы опроса.

Именно во время летних каникул родители имеют наилучшую возможность скорректировать питание ребенка.

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Теги: отдых Здоровое питание Детское питание Дети Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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