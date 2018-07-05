Як ліцензуватимуть лікарів: пояснення МОЗ

Медична реформа продовжується новим підходом до доступу лікарів до медичної практики. У Міністерстві охорони здоров'я запропонували концепцію, яка передбачає новий підхід як до навчання нових лікарів, які лише починають здобувати медичну освіту, так і перехідний період для тих лікарів, які вже працюють. Система іспитів для цих двох груп відрізнятиметься.

Про це у відповідь на запит 24 каналу розповіли у прес-службі МОЗ.

Студент-медик складатиме Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який проводитиметься комплексно Центром тестування у співпраці з міжнародними організаціями (National Board of Medical Examiners) з оцінки якості медичної освіти (теоретична складова), а також медичними університетами (практична складова).

Детальніше про запропоновані у концепції зміни читайте в публікації: Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ

Після проходження інтернатури випускник складатиме іспит "Крок-3", база та складність питань якого суттєво оновиться з урахуванням сучасних знань. Цей іспит проводитиме Центр тестування при МОЗ. Складання іспиту “Крок-3” фактично надаватиме право отримати обмежену ліцензію та продовжувати навчання в лікарській резидентурі.

Під час видачі повної ліцензії незалежний орган (так звана Ліцензійна рада) розглядатиме документ щодо проходження клінічної резидентури, а також перевірятиме наявність у лікаря диплома, судимостей, скарг на його діяльність під час проходження лікарської резидентури, рекомендацій керівника бази клінічної резидентури тощо.

Лікарям, які вже практикують, буде надано перехідний п’ятирічний період для підготовки і складання іспиту (рівень складності якого є меншим, ніж "Крок 3") та три спроби складання такого іспиту протягом цього періоду.

У випадку нескладення іспиту протягом перехідного періоду практикуючий лікар буде позбавлений права на медичну практику і для його відновлення повинен буде пройти повторне навчання в інтернатурі і скласти "Крок 3" у загальному порядку,

– уточнили у відомстві.

Для різних компонентів ЄДКІ розробниками є різні інституції. Наприклад, Міжнародний іспит з основ медицини розробляється авторитетною міжнародною організацією National Board of Medical Examiners, Практичний іспит розроблятиметься в українських університетах.

"Звичайно, ми будемо залучати міжнародних експертів та фахівців, вже сьогодні медичні університети в рамках співпраці з університетами Європи переймають досвід впровадження Об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)", – пообіцяли у МОЗ.

У відомстві пообіцяли продовжувати обговорення проекту концепції професійного ліцензування лікарів з усіма зацікавленими сторонами та за результатами обговорення підготувати узагальнені матеріали.