15:34
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як ліцензуватимуть лікарів: пояснення МОЗ

246 Читать новость на русском
Лікарів пропонують перевіряти на професійність
Лікарів пропонують перевіряти на професійність / medprosvita.com.ua

Медична реформа продовжується новим підходом до доступу лікарів до медичної практики. У Міністерстві охорони здоров'я запропонували концепцію, яка передбачає новий підхід як до навчання нових лікарів, які лише починають здобувати медичну освіту, так і перехідний період для тих лікарів, які вже працюють. Система іспитів для цих двох груп відрізнятиметься.

Про це у відповідь на запит 24 каналу розповіли у прес-службі МОЗ.

Студент-медик складатиме Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який проводитиметься комплексно Центром тестування у співпраці з міжнародними організаціями (National Board of Medical Examiners) з оцінки якості медичної освіти (теоретична складова), а також медичними університетами (практична складова).

Детальніше про запропоновані у концепції зміни читайте в публікації: Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ

Після проходження інтернатури випускник складатиме іспит "Крок-3", база та складність питань якого суттєво оновиться з урахуванням сучасних знань. Цей іспит проводитиме Центр тестування при МОЗ. Складання іспиту “Крок-3” фактично надаватиме право отримати обмежену ліцензію та продовжувати навчання в лікарській резидентурі.

Під час видачі повної ліцензії незалежний орган (так звана Ліцензійна рада) розглядатиме документ щодо проходження клінічної резидентури, а також перевірятиме наявність у лікаря диплома, судимостей, скарг на його діяльність під час проходження лікарської резидентури, рекомендацій керівника бази клінічної резидентури тощо.

Лікарям, які вже практикують, буде надано перехідний п’ятирічний період для підготовки і складання іспиту (рівень складності якого є меншим, ніж "Крок 3") та три спроби складання такого іспиту протягом цього періоду.

У випадку нескладення іспиту протягом перехідного періоду практикуючий лікар буде позбавлений права на медичну практику і для його відновлення повинен буде пройти повторне навчання в інтернатурі і скласти "Крок 3" у загальному порядку,
– уточнили у відомстві.

Для різних компонентів ЄДКІ розробниками є різні інституції. Наприклад, Міжнародний іспит з основ медицини розробляється авторитетною міжнародною організацією National Board of Medical Examiners, Практичний іспит розроблятиметься в українських університетах.

"Звичайно, ми будемо залучати міжнародних експертів та фахівців, вже сьогодні медичні університети в рамках співпраці з університетами Європи переймають досвід впровадження Об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)", – пообіцяли у МОЗ.

У відомстві пообіцяли продовжувати обговорення проекту концепції професійного ліцензування лікарів з усіма зацікавленими сторонами та за результатами обговорення підготувати узагальнені матеріали.

Теги: Новини України Новини політики Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 352
Що робити українцям, аби повернути окуповані території
сьогодні, 14:00 Що робити українцям, аби повернути окуповані території
Мустафа Найєм 223
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 663
Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
сьогодні, 12:01 Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
Ілля Кенігштейн 1750
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 569
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук