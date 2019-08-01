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      Як обрати колір для ванної кімнати: практична фотопідбірка

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      Інтер'єр ванної кімнати: які кольори обрати
      Інтер'єр ванної кімнати: які кольори обрати / Колаж 24 каналу

      Ремонт у ванній кімнаті – це завжди нелегкий процес. Окрім того, що з'являється багато турбот із підбором та встановленням сантехніки, завжди постає питання – в якому стилі оформити ванну і які кольори обрати.

      Для того, щоб визначитися із кольором для ванної, варто оцінити кімнату за декількома пунктами.

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      Розмір

      Вибір кольору напряму залежить від площі кімнати. Якщо ванна дуже маленька, то варто забути про темні кольори.

      Призначення

      Перед вибором кольору, треба звернути увагу і на призначення кімнати. Чи об'єднана вона із туалетом, чи це окремі кімнати. Чи плануєте ви користуватися ванною як вбиральнею або ж місцем для нанесення макіяжу.

      Особисті побажання

      Тут варто подумати про те, яка ви людина і який спосіб життя ведете, чого прагнете від ванної кімнати: затишку і спокою, максимальної бадьорості, простору і світла тощо.

      Далі у матеріалі дізнайтесь, як обрати ідельний колір для облашування саме вашої ванної.

      Білий колір

      Якщо у вас маленька кімната, білий колір ідеально пасуватиме для розширення простору. Можете міксувати його із вкрапленням інших кольорів. 

      Для ще більшого розширення простору можете використати глянцеві поверхні на плитці та шафах.

      ванна у білому кольорі
      Біла глянцева ванна з синім вкрапленням

      До речі, білий колір та м'яке зоноване освітлення зроблять ванну доволі затишною.

      Якщо простір дозволяє і ви плануєте використовувати кімнату і як вбиральню, білий колір стане гарним полотном, коли ви примірятимете свій лук, дивлячись у дзеркало.

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      Якщо ви плануєте використовувати ванну кімнату для нанесення макіяжу, то знову ж таки – білий колір вам у поміч. Звісно, головну роль гратиме правильне освітлення навколо дзеркала, однак білий в цьому випадку також допоможе.

      біла ванна
      Простора ванна кімната білого кольору

      Однак, в білого є і свої мінуси. Такий колір "бачить" усі плями та краплі від води.  

      Пастельні кольори

      Пастельні кольори також залишаються в моді. Особливо це актуально для маленьких кімнат, які не хочеться оформлювати лише в білому кольорі. Поєднавши декілька пастельних відтінків, можна отримати трендову для 2019 року природну гармонійність. До того ж, пастельні кольори – це завжди свіжість та затишок водночас.

      пастельна ванна
      Пастельна ванна кімната з модними для 2019 округлими формами

      сіра ванна
      Пастельно-сіра ванна із м'яким зонованим освітленням

      Червоний та помаранчевий кольори

      Червоний колір – це завжди доволі ризиковано. Не використовуйте його, якщо ваша ванна не може похизуватися великою площею. Адже тоді ви створите маленьку червону кабіну, яка буде тиснути на вас, і згодом почне дратувати.

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      Варто пам'ятати, навіть якщо ваша кімната і великого розміру, то червоний варто розбавити іншим більш спокійним кольором. Часто використовують просто білий. До того ж, якщо ви настільки любите червоний і в жодному разі не хочете від нього відмовлятися – використайте його як вкраплення, а не беріть за головний. Наприклад, міксуйте білу та червону плитку, або ж оберіть червоні шафи чи сантехніку. У крайньому випадку – чому не зробити червоною лирше одну зі стін? 

      червона ванна
      Приклад, як використати червоний без перебільшень

      До речі, не забувайте про відтінки червоного. Тепле та холодне зовсім по-різному виглядають у ванній. Ось приклад, де бордо не дратує око.

      ванна кімната бордо
      Колір бордо більш спокійно сприймається у ванній

      Схожа історія і з помаранчевим кольором. Однозначно варто зважати на відтінок та розбавляти його іншим кольором.

      Синій і блакитний кольори

      Ох, звісно, синій – це просто класика! Скільки ванних кімнат у синьому кольорі бачили ми у квартирах наших родичів вкінці 90-х і на початку 2000-х? Однак, це зовсім не означає, що синій не в тренді сьогодні.

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      Синій можна використовувати, але в поєднанні з іншими кольорами, які допоможуть створити гармонію. Наприклад, окрім класичного поєднання з білим, можна подумати над помаранчевим та золотим. А якщо ви додасте природній коричневий – використаєте дерево – то інтер'єр ванної видасться дуже природнім. 

      ванна кімната синій колір
      Синя ванна з дерев'яними акцентами – затишно і природньо

      Якщо обрати блакитний, то тут можна говорити і про розширення простору. Однак, і з цим кольором також слід бути уважним. Блакитний, хоч і позитивно впливає на нервову систему, проте варто не переборщити з відчуттям "стерильності" та "холоду".

      блакитна вання
      Ніжна блакитна ванна, в якій зовсім не "холодно"  і немає відчуття "стерильності"

      Зелений колір

      До речі, про зелений можна говорити, як і про синій колір. Бірюза та легкий салатовий – популярні серед ванних кімнат 90-х років. Проте, якщо раніше це було схоже на недоречні "зелені джунглі" або "романтичні салатові хвилі", сьогодні є безліч варіантів застосування всіх відтінків зеленого для ванної.

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      Звісно, чим світліший відтінок – тим краще для розширення простору та яскравішого освітлення. А от темні відтінки зеленого допоможуть створити більш затишний інтер'єр.

      салатова кімната
      Простора світло-зелена ванна

      зелена ванна
      Вишукана темно-зелена ванна 

      Знову ж таки, не забувайте про поєднання кольорів як для світлих, так і для темних відтінків.

      зелена ванна
      Мікс різних відтінків зеленого з гарно підібраним м'яким світлом

      Жовтий колір

      Жовтий – відомий, як один з улюблених кольорів життєрадісних та позитивних людей. З одно боку, жовтий у ванній – це доволі бадьоро. З іншого боку – це може бути занадто яскраво, що згодом – як в історії і з червоним – може набриднути і почати дратувати.

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      Тому жовтий краще розбавляти пастельними кольорами. Уявіть лише, яке гарне поєднання було б із пісочним кольором – дуже природньо – ніби на пляжі.

      жовта ванна
      Жовтий, який акуратно розділяє ванну на підзони 

      жовта ванна
      Приглушений жовтий і пісочні акценти зроблять ванну спокійною та природньою

      До речі, якщо ваш жовтий більше схожий на золотистий, будьте обережні – за неправильного використання можна створити доволі вульгарний інтер'єр.

      Коричневий колір

      Хоч коричневий – доволі темний колір, його поєднання з пастельними відтінками у ванних кімнатах вражають вишуканістю та водночас затишком.

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      Його відтінки найкраще використовувати у більш великих кімнатах, також не варто забувати про глянцеві поверхні. Це дозволить додати той простір, який міг би забрати темний колір. Ось декілька варіантів ванних кімнат, які виглядають гармонійно та затишно. 

      коричнева ванна
      Вишукана глянцева коричнева ванна з великим дзеркалом

      коричнева ванна
      Коричнева затишна ванна із великим дзеркалом та м'яким зонованим освітленням

      До слова, ніхто не скасовував якісне вкраплення коричневих відтінків. Варто лише згадати оформлення шафок та сантехніки "під дерево".

      ванна
      Біла ванна з коричневим вкрапленням

      ванна
      Світла ванна зі вкрапленням коричневого під дерево

      Сірий колір

      Сірий досі залишається в тренді. Якщо світло-сірий поєднати з білим, то це ще більше розширить простір. Ванна вийде світлою, тому за наявності площі її можна використовувати і як вбиральню, обравши велике дзеркало та гарне освітлення до нього. Проте варто розуміти, що дзеркала у ванних швидко брудняться, і їх доводиться часто мити.

      сіра ванна
      Світло-сіра ванна

      У 2019 році інтер'єр ванних має більш округлі форми. Лише уявіть, як чудово виглядатимуть овальні рукомийники сірого кольору. Також в кімнату можна додати дерев'яні акценти. Це зробить її гармонійною та природньою, що завжди акутально.

      сіра ванна
      Темно-сіра ванна в округлих формах

      Чорний колір

      Чорний стає новий трендом. Тепер його використовують набагато частіше. Хоча спитати наших батьків чи дідусів та бабусь: чи вони бачили чорні ванні кімнати? Мабуть, ви не почуєте ствердної відповіді.

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      Отже, коли і навіщо обирати чорний. Цей колір краще використовувати для кімнат, яким не бракує площі. Однак, в чорні кімнати все одно додають більше дзеркал та глянцевих поверхонь. Головне – все розташувати у відповідних місцях та не переборщити, аби не створити неправильних ілюзій, які будуть тиснути.

      ванна у чорному кольорі
      Дзеркала та глянцеві поверхні допоможуть, якщо ви обрали чорний колір

      чорна ванна
      Чорна ванна зі світлою підлогою та вікном, що дає світло

      Однак, якщо ви хотіли б використати чорний для маленької ванної кімнати, то зробіть його другорядним. Нехай білий буде осоновою, а навколо розташуйте вдосталь відзеркалювальних предметів. Наприклад, як на фото внизу.

      чорний колір ванна
      Поєднайте чорний з білим та оберіть хороше освітлення

      Використовуючі темні кольори, варто не забувати про посилене зоноване освітлення, яке надаватиме м'якості приміщенню.

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      Головному дзеркалу варто приділити якомога більше уваги, щоб відображення у ньому не доводилося розглядати через брак світла навколо.

      дзеркало в ванній
      Дзеркало з підсвіткою в темній ванній

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Поради Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Декор і дім
      Джерело: 24 канал
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