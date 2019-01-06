Як священики російської церкви в Україні реагують на перехід парафій до ПЦУ

Отримання Томосу Православною церквою України значно посприяло збільшенню її приходів: бажання залишити Московський патріархат та приєднатись до новоствореної української церкви вже висловили 34 парафії.

Найбільше вірян проголосували за такий перехід на Вінничині, Дніпропетровщині, Львівщині та Закарпатті.

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Золотоверха церква Петра й Павла у Жовкві на Львівщині – одна із найкрасивіших у цьому містечку. Щонеділі до неї приходять до півтисячі парафіян.

Саме вони одні із перших на Львівщині вирішили оформити "розлучення" із Московським патріархатом, таке рішення прийняли 22 грудня на засіданні парафіяльної ради. Щоправда, настоятель храму отець Маркіян поки що не коментує цього.



Золотоверха церква Петра й Павла у Жовкві

Парафіянка Тетяна, яку журналісти 24 каналу зустріли поруч із храмом, більш багатослівна. Жінка розповіла, що приєднання до ПЦУ громада підтримала майже одноголосно.

У мене подруга ходила у цю церкву з дитинства. Вона – за Московський патріархат, хоч українка. Я – росіянка, проте підтримую перехід до Української православної церкви,

– додала вона.

За словами місцевих мешканців, змінити юрисдикцію храму потрібно було давно. У 2017 році через цю церкву в місті розгорівся скандал під час похорону ветерана АТО. В усіх церквах міста відкривали ворота та дзвонили у дзвони, та лише двері Московського храму були закриті.

У селі Трибухівці, що на Тернопільщині, на п'ять тисяч населення – п'ять церков. Дерев'яна церква, збудована ще у XVII столітті – найстаріший храм села. Рішення про перехід тут визрівало поступово.

Багатьох літніх людей насторожувало саме слово "автокефалія". Ми, трохи молодші, приходили сюди й пояснювали їм, що це означає,

– розповіла мешканка Трибухівців Марія Букачик.

Громада провела кілька зібрань, і 25 грудня, коли християни західного обряду святкували Різдво, одноголосно проголосували за перехід. Підписали протоколи й передали на розгляд владиці УПЦ КП Нестору. Той затвердив і підписав статут.



Храм у селі Трибухівці

Попередній священик відмовився перейти з громадою, тож до богослужінь у настарішій церкві села запросили іншого отця, який служить ще у двох храмах. 30 грудня 2018 року в храмі вперше вели богослужіння українською мовою.

Люди молилися за українське військо, за багатостраждальну нашу Україну. Нарешті за стільки років православні в Трибухівцях об'єдналися як єдина Христова сім'я,

– зазначив настоятель православної громади села отець Степан Татарин.

Ще одна парафія Московського патріархату напередодні влилася у лави Православної церкви на Дніпропетровщині. Ця громада стала вже 34-ю, яка опинилася під юрисдикцією новоствореної української церкви.

Процедуру переходу парафій до помісної церкви мають укласти законодавці, адже практичних алгоритмів, як це робити, поки немає. Хоч формально все нібито просто.

Якщо 2/3 парафії проголосує за те, щоб залишитися в Російській церкві, ця парафія буде належати до Російської церкви. Якщо ж 2/3 парафіян проголосують за Українську церкву, то храм разом з парафіянами перейде в Українську православну церкву,

– пояснював раніше почесний Патріарх Філарет.

Та треба бути готовим до того, що представники російської церкви чинитимуть спротив. Деякі священики вже намагалися представити волевиявлення вірян як незаконні, погрожували судами та розправами.

У Міністерстві культури встигли підрахувати, що до новоствореної Православної церкви України може приєднатися приблизно половина парафій російської.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.