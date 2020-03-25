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      Як затримували ексглаву МЗС Кожару: з'явилось відео

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      Затримання поліцією Леоніда Кожари / Нацполіція

      Поліція 25 березня затримала очільника МЗС часів Януковича Леоніда Кожару. Його підозрюють у навмисному вбивстві колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького наприкінці лютого.

      Правоохоронці також оприлюднили деталі вбивства, повідомляє пресслужба Київської поліції.

      Радимо ознайомитись Ексголову МЗС Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві: що про нього відомо

      Слідчі встановили, що у будинку у той день перебувало троє осіб: подружжя Кожар і їхній гість – Старицький. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками на кухні сталася сварка, яка переросла у бійку.

      Згодом Кожара пішов до спальної кімнати, взяв пістолет і, повернувшись на кухню, вистрілив у Старицького.

      Дивіться відео затримання Кожари:

       

      Вбивство Старицького: основне

      • 21 лютого Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари. Спочатку висували версію самогубства.
      • Водночас рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.
      • 22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Силовики отримали дані, що дають підстави вважати, Старицький не міг покінчити з життям самогубством.
      • Сам Леонід Кожара та його дружина досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

      Хто такий Сергій Старицький? Він народився у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Києва Смерть Сергія Старицького Вбивство Поліція Леонід Кожара Новини України Новини політики
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