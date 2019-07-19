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      Яка зарплата в голови Конституційного суду Шаптали

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      Голова Конституційного суду Наталія Шаптала заробила за червень понад 300 тисяч гривень
      Голова Конституційного суду Наталія Шаптала заробила за червень понад 300 тисяч гривень / File.liga.net/

      Зарплата голови Конституційного суду України Наталії Шаптали за червень становить 396 тисяч 206 гривень з усіма доплатами. Проте на руки, тобто після вирахування всіх податків та зборів, суддя отримала на 77 тисяч 260 гривень менше.

      Про це 24 каналу повідомили в Секретаріаті Конституційного суду у відповідь на журналістський запит.

      Дізнайтеся все про Наталію Шапталу

      Зауважимо, що сума за червень, яку отримала Шаптала на руки, дорівнює 76-ти мінімальним зарплатам. Розмір мінімалки на сьогодні – 4 тисячі 173 гривні.

      До розміру зарплати Шаптали увійшли:

      • 180 тисяч 94 гривні – посадовий оклад;
      • 27 тисяч 14 гривень – доплата за науковий ступінь;
      • 18 тисяч 9 гривень – доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
      • 27 тисяч 14 гривень – доплата за перебування на адміністративній посаді;
      • 144 тисячі 75 гривень – доплата за вислугу років.

      зарплата Конституційний суд голова Наталія Шаптала зарплати суддів розмір
      Інформація про розмір зарплати голови КС Шаптали

      Шапталу на посаду голови Конституційного суду обрали 14 травня – після того, як звільнили її попередника Станіслава Шевчука, висловивши йому недовіру. Головою КС Шаптала пробуде недовго: вже у вересні у неї закінчаться повноваження.

      Що відомо про гроші і майно Наталії Шаптали? У своїй декларації за 2018 рік вона вказала, що протягом року отримала 195 тисяч 233 гривні зарплати за роботу в Конституційному суді. Інформації про майно, нерухомість чи авто в декларації немає.

      При цьому у 2015 році Шаптала декларувала, що є співвласницею квартири в Києві на 98 квадратних метрів. У власності судді були коштовні годинник, каблучка, сережки та кулон. За рік роботи в КС у 2015 році Шаптала отримала набагато більше, ніж торік – 300 тисяч 261 гривню. А в банку суддя тримала 30 тисяч доларів.

      які рішення ухвалює конституційний суд під керівництвом шаптали:
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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Зарплата Конституційний суд Судді
      Джерело: 24 канал
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