Яка зарплата в голови Конституційного суду Шаптали

Зарплата голови Конституційного суду України Наталії Шаптали за червень становить 396 тисяч 206 гривень з усіма доплатами. Проте на руки, тобто після вирахування всіх податків та зборів, суддя отримала на 77 тисяч 260 гривень менше.

Про це 24 каналу повідомили в Секретаріаті Конституційного суду у відповідь на журналістський запит.

Дізнайтеся все про Наталію Шапталу

Зауважимо, що сума за червень, яку отримала Шаптала на руки, дорівнює 76-ти мінімальним зарплатам. Розмір мінімалки на сьогодні – 4 тисячі 173 гривні.

До розміру зарплати Шаптали увійшли:

180 тисяч 94 гривні – посадовий оклад;

27 тисяч 14 гривень – доплата за науковий ступінь;

18 тисяч 9 гривень – доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

27 тисяч 14 гривень – доплата за перебування на адміністративній посаді;

144 тисячі 75 гривень – доплата за вислугу років.



Інформація про розмір зарплати голови КС Шаптали

Шапталу на посаду голови Конституційного суду обрали 14 травня – після того, як звільнили її попередника Станіслава Шевчука, висловивши йому недовіру. Головою КС Шаптала пробуде недовго: вже у вересні у неї закінчаться повноваження.

Що відомо про гроші і майно Наталії Шаптали? У своїй декларації за 2018 рік вона вказала, що протягом року отримала 195 тисяч 233 гривні зарплати за роботу в Конституційному суді. Інформації про майно, нерухомість чи авто в декларації немає.



При цьому у 2015 році Шаптала декларувала, що є співвласницею квартири в Києві на 98 квадратних метрів. У власності судді були коштовні годинник, каблучка, сережки та кулон. За рік роботи в КС у 2015 році Шаптала отримала набагато більше, ніж торік – 300 тисяч 261 гривню. А в банку суддя тримала 30 тисяч доларів.