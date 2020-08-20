Американський художник Скотт Кленданіель має цікаве та нестандартне хобі. Митець вирішив видозмінювати всесвітньо відомі картини, зображуючи на них пиво.

Він пофантазував, як би виглядали роботи відомих художників, якби ті надихалися під час роботи цим хмільним напоєм. "Я почав робити це, тому що вважав це хорошим викликом. До того ж, це весело", – пояснив американець.

"Натхненний Джексоном Поллоком"

У одній зі своїх робіт художник посилається на картину американського художника Джексона Поллока – "Лід у вогні". Кленданіель доповнив оригінальну картину, зобразивши на ній келих пива.



"Лід у вогні" з келихом пива

Поллок – представник абстрактного експресіонізму. Найбільше відомий своєю технікою наливання або розбризкування фарби на горизонтальну поверхню. Її також називають "живописом дії", адже часто він малював у стилі танцю.

"Крик... через порожню пінту"

Оригінальна картина Едварда Мунка "Крик" показує постать людини на тлі криваво-червоного неба. За однією із найпоширеніших версій, ця композиція ілюструє силу природи. Адже, аналізуючи твір, експерти дійшли до висновку, що кричить там саме природа, а не людина.

Існує думка, що до створення "Крику" Мунка могло надихнути виверженням вулкана Кракатау в 1883 році.



Славнозвісний "Крик"

Коли Кленданіель "додав" у картину пінту пива, вона набула дещо іншого значення. Здається, що людина, зображена там, зовсім не нажахана, а вражена смаком пейл-елю, який годиться пити саме з пінти. Її циліндрична форма дозволяє пиву розкритися, а також підтримує велику пінну шапку.

"Ковток"

На оригінальному полотні Густава Клімта "Поцілунок" зображена пара, яка ніжиться на краю квіткової галявини. Деякі дослідники вважають, що це – сам художник зі своєю коханою Емілією.



"Поцілунок" Клімта

На відтвореній же картині Кленданіель зобразив чоловіка, який п’є пиво. Можна припустити, що насолоджується він саме м’яким пшеничним пивом, адже автор зобразив і основні інгредієнти для цього напою, серед яких і колоски пшениці.

"Три музиканти…. через деякий час"

До створення цієї картини Кленданіеля надихнуло полотно "Три музиканти" авторства Пабло Пікассо. На оригінальній картині зображені персонажі комедії дель арте. За столом сидить П'єро, він грає на кларнеті. У центрі – Арлекін з гітарою. Праворуч – чернець, який тримає в руках ноти. Вважається, що в цій роботі художник хотів показати самого себе з друзями.



"Три музиканти"

Художник пофантазував, чим би зайнялися персонажі картини після гри на музичних інструментах. Звісно – випили би по келиху пива. Так, наприклад, романтичний кларнетист П’єро обрав би гелес – світлий лагер з ячмінного солоду та з солодкуватим присмаком; Веселий Арлекін - смакував би кислуватим бельгійським ламбіком спонтанного бродіння, а чернець з акордеоном – насолоджувався б класичним темним портером з яскравими винними нотками.

"Пінта вічного шипіння"

У своєму полотні "Постійність пам’яті" Сальвадор Далі зображає три циферблати годинників: вони наче плавляться. Один із циферблатів висить на гілці сухого дерева. Інший лежить на прямокутному подіумі, по ньому повзе муха. Третій огортає щось, схоже на деформовану чоловічу голову із заплющеними очима. Всі вони символізують переосмислення лінійності часу.



Шедевр Далі і переосмислення від Кленданіеля

Кленданіель натомість у центрі свого сюжету зображає саме пиво, адже у компанії цікавих співрозмовників можна зовсім забути про плин часу.

"Американський келих"

Картина "Американський келих" – це нове бачення полотна "Американська готика" художника Гранта Вуда. Кленданіель показує фермера та дочку з картини Вуда – проте замість вил чоловік тримає в руках келих пінного. З таких келихів смакують фруктові елі. Саме форма тюльпана дозволяє "розкрутити" пиво в бокалі при наливанні та посилити його аромат.



"Американська готика"

"Зоряна пінта"

Картина голландського художника Ван Гога "Зоряна ніч" є однією із найпопулярніших робіт митця. Звичайно, що Кленданіель не зміг оминути її своєю увагою.



Шедевр Ван Гога

Ван Гог пояснював своєму братові: зобразив зірки у небі через те, що відчув брак віри. Саме небесні світила завжди йому її повертали, надихали мріяти. Картина допомогла майстру подолати глибоку депресію та розчарування. Можливо, Кленданіель також надихнувся затишним зоряним небом та свіжим лагерем у компанії друзів, і уявив: а що було б, якби замість зірок та місяця, неперевершений Ван Гог малював би пінти пива?

"Пінта перед людиною"

Картина Рене Магрітта "Син Людський" показує чоловіка у фраці та капелюсі, обличчя якого повністю закрите зеленим яблуком. На відміну від більшості сюрреалістів, бельгієць Маґрітт уникав епатажу, а його картинам притаманні незвичайні, багатозначні поєднання звичайних предметів без їх спотворення.



Одна з найвідоміших робіт Магрітта

У інтерпретації Кленданіеля замість яблука – вже звичний хмільний напій, мабуть традиційний для Бельгії бланш – ель верхового бродіння з яскравими пшеничними нотками.

"Пиво на ставку з водяними ліліями"

У 1893 році французький живописець Клод Моне придбав землю зі ставком біля свого маєтку в Гіверні. Згодом художник облаштував там водяний сад, який надихав його на створення нових шедеврів. Сучасний митець у своїй інтерпретації "Ставку з водяними ліліями" додає романтизму та ніби запрошує закохану пару насолодитися краєвидом та освіжаючим хмільним напоєм.



"Ставок з водяними ліліями" Клода Моне

"Пінта Енді Воргола"

Ще одним полотном, яке "переробив" Кленданіель є "Чотири Монро" американця Енді Воргола. На ньому замість відомої кіноакторки зображені пінти різного пива.

На жовтому фоні – чи не найміцніший сорт хмільного напою – темний стаут. Світле пшеничне пиво, яке традиційно вважається літнім напоєм, на зеленому тлі. На синьому – найпоширеніше пиво у світі, лагер. А також темний портер зі солодким та водночас гірким смаком – на червоному.



"Чотири Монро" та "Чотири пінти пива​"