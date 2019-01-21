Які країни ЄС мають найбільший державний борг: неочікувана статистика

Державний борг, тобто сукупні грошові зобов'язання держави перед усіма її кредиторами, мають навіть найрозвинутіші країни Європи. Зокрема у рейтингу найбільших боржників перші позиції посіли Греція, Італія та Португалія.

Цю інформацію оприлюднили на сайті Євростату.

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Станом на кінець третього кварталу 2018 року найвищий борговий тягар мала Греція. ЇЇ грошові зобов'язання складали 182,2% від ВВП. Другу сходинку посіла Італія зі своїми 133%, третьою була Португалія – 125%, четверте місце посів Кіпр, його борги складають 110,9%, і наостанок п'яте місце займає Бельгія – 105,4%.



Рейтинг країн-боржників ЄС

Натомість найкращі результати мають Естонія, її держборг склав лише 8% від ВВП. За нею були Люксембург (21,7%) і Болгарія (23,1%).

До слова, якщо порівняти ці результати з третім кварталом за 2017 рік, то борг стосовно ВВП виріс в чотирьох країнах ЄС і скоротився у 24.

Нагадаємо, за оцінкою Міністерства фінансів, в Україні загальний обсяг платежів за державним боргом у 2019 році складає 417 мільярдів гривень, або ж 14,2 мільярда доларів. Крім того, у поточному, 2019 році, Україні доведеться погасити не лише внутрішню заборгованість, але й зовнішню.