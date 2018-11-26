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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Їжа замість тюрем: у Києві у незвичний спосіб привітали бранця Кольченка з днем народження

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      На день народження українського політв'язня Олександра Кольченка активісти провели незвичну акцію "Їжа замість тюрем та репресій" біля пам'ятника Григорію Сковороді на Подолі.

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      Це вияв солідарності з усіма українськими бранцями, яких незаконно мордують у російських тюрмах. Активісти тримали плакати з написами "З Днем народження", "Час відпускати", "Free Kolchenko", "Ти ще на волі? Допоможи політзекам!" та полотно з іменами політв'язнів.


      Активісти вийшли з плакатами, на яких – гостроактуальні гасла

      Правозахисник Максим Буткевич нагадав, що Олександра Кольченка – кримського активіста, антифашиста, анархіста і противника російської окупації Криму – ФСБ викрала у травні 2014-го в Криму. Його засудили за абсурдним звинуваченням у тероризмі до 10 років суворого режиму.

      Цього року Саші виповнюється 29 років. Він зустрічає 5-й день народження за російськими гратами і перебуває у 10-й виправній колонії міста Купейськ.

      10 років особливо суворого режиму – це багато. Будь-який день у тюрмі за громадянську позицію – це більше, ніж треба. Що вже казати про ситуацію, коли людина зустрічає 5-й день народження за гратами?! Одначе Сашко тримається, продовжує самоосвіту і намагається розраховувати сили, аби не марити звільненням з дня на день, але він сподівається, що воно буде. Ми хочемо привітати його і всіх, кому не байдужа доля українських політв'язнів і нагадати всім про долі бранців,
      – сказав Буткевич.


      "Будь-який день у тюрмі за громадянську позицію – це більше, ніж треба"

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      Сьогодні столичні активісти провели незвичну акцію солідарності. Справа в тім, що свого часу, будучи на волі в Криму, Кольченко також проводив схожого формату соціальну акцію "Food not bombs" ("Їжа замість бомб") і роздавав їжу тим, хто її потребував.

      Окрім того, у Києві роздавали їжу центрально-азійської кухні, приготовану біженками з Центральної Азії, які попросили притулку в України, але досі його не отримали. Буткевич додав, що вони приготували цю їжу, аби нагодували людей на знак солідарності з усіма, хто її потребує.

      Близько 2 години тривала акція. До активістів підходили іноземці, діти з батьками, цікавились історіями українських політв'язнів, пригощались пловом і гарячим чаєм.


      Їжу приготували біженки у знак солідарності з усіма, хто її потребує

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      Правозахисник також наголосив, як можна підтримували бранців сьогодні.

      Найперше, їм треба писати листи. Не всі доходять, але більшість знаходить адресатів. І навіть сьогодні можна написати листа чи поштівку Кольченку і привітати його. Вона дійде. Треба писати Олегу Сенцову, який зараз повертається до життя далі у своїй колонії за поляним колом. Треба писати всім іншим політв'язням,
      – зазначив Буткевич.

      Сьогодні о 19:00 у Кримському домі проведуть ще один захід до дня народження Кольченка – кінопоказ антифашистського документального фільму "Дівчата "Золотого Світанку" режисера Ховарда Бюстнеса.

      Серед запрошених гостей — мати Олександра Лариса Кольченко, активісти "Комітету солідарності" та Наталія Каплан — двоюрідна сестра Олега Сенцова. Після показу відбудеться обговорення ситуації Олександра Кольченка та інших українських політв’язнів у російських тюрмах.

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Фотоновини протести
      Джерело: 24 канал
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