Їжа замість тюрем: у Києві у незвичний спосіб привітали бранця Кольченка з днем народження

На день народження українського політв'язня Олександра Кольченка активісти провели незвичну акцію "Їжа замість тюрем та репресій" біля пам'ятника Григорію Сковороді на Подолі.

Читайте також: У Києві вперше покажуть довгоочікувану виставу за п'єсою "Номери" Сенцова: коли прем'єра

Це вияв солідарності з усіма українськими бранцями, яких незаконно мордують у російських тюрмах. Активісти тримали плакати з написами "З Днем народження", "Час відпускати", "Free Kolchenko", "Ти ще на волі? Допоможи політзекам!" та полотно з іменами політв'язнів.



Активісти вийшли з плакатами, на яких – гостроактуальні гасла

Правозахисник Максим Буткевич нагадав, що Олександра Кольченка – кримського активіста, антифашиста, анархіста і противника російської окупації Криму – ФСБ викрала у травні 2014-го в Криму. Його засудили за абсурдним звинуваченням у тероризмі до 10 років суворого режиму.

Цього року Саші виповнюється 29 років. Він зустрічає 5-й день народження за російськими гратами і перебуває у 10-й виправній колонії міста Купейськ.

10 років особливо суворого режиму – це багато. Будь-який день у тюрмі за громадянську позицію – це більше, ніж треба. Що вже казати про ситуацію, коли людина зустрічає 5-й день народження за гратами?! Одначе Сашко тримається, продовжує самоосвіту і намагається розраховувати сили, аби не марити звільненням з дня на день, але він сподівається, що воно буде. Ми хочемо привітати його і всіх, кому не байдужа доля українських політв'язнів і нагадати всім про долі бранців,

– сказав Буткевич.



"Будь-який день у тюрмі за громадянську позицію – це більше, ніж треба"

Читайте також: Несподіваний поворот: свідок обвинувачення висловилась на користь політв’язня Гриба

Сьогодні столичні активісти провели незвичну акцію солідарності. Справа в тім, що свого часу, будучи на волі в Криму, Кольченко також проводив схожого формату соціальну акцію "Food not bombs" ("Їжа замість бомб") і роздавав їжу тим, хто її потребував.

Окрім того, у Києві роздавали їжу центрально-азійської кухні, приготовану біженками з Центральної Азії, які попросили притулку в України, але досі його не отримали. Буткевич додав, що вони приготували цю їжу, аби нагодували людей на знак солідарності з усіма, хто її потребує.

Близько 2 години тривала акція. До активістів підходили іноземці, діти з батьками, цікавились історіями українських політв'язнів, пригощались пловом і гарячим чаєм.





Їжу приготували біженки у знак солідарності з усіма, хто її потребує

Читайте також:Чекає на обмін: Фейгін розповів про деталі утримання Сущенка в російській колонії

Правозахисник також наголосив, як можна підтримували бранців сьогодні.

Найперше, їм треба писати листи. Не всі доходять, але більшість знаходить адресатів. І навіть сьогодні можна написати листа чи поштівку Кольченку і привітати його. Вона дійде. Треба писати Олегу Сенцову, який зараз повертається до життя далі у своїй колонії за поляним колом. Треба писати всім іншим політв'язням,

– зазначив Буткевич.

Сьогодні о 19:00 у Кримському домі проведуть ще один захід до дня народження Кольченка – кінопоказ антифашистського документального фільму "Дівчата "Золотого Світанку" режисера Ховарда Бюстнеса.

Серед запрошених гостей — мати Олександра Лариса Кольченко, активісти "Комітету солідарності" та Наталія Каплан — двоюрідна сестра Олега Сенцова. Після показу відбудеться обговорення ситуації Олександра Кольченка та інших українських політв’язнів у російських тюрмах.