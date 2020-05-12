За бездіяльність потрібно нести відповідальність, – глава Одеської ОДА про звільнення заступника

Голова Одеської ОДА Максим Куций звільнив свого заступника Віталія Свічинського. Причина – затримка виплат надбавок медикам.

Рішення звільнити з посади свого заступника Максим Куций прийняв кілька днів тому, про це він повідомив у фейсбуці.

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За словами глави Одеської ОДА, його заступник Свічинський відповідав за соціальний та медичний напрямок й не впорався з поставленими завданнями.

Останньою краплею стали затримки із доплатами медикам "швидкої". Держслужбовець знав про це, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему,

– написав Куций.

Та додав, що працівники департаменту фінансів змушені були два дні вручну проводити виплати співробітникам Одеського обласного центру екстреної допомоги.

Куций також зазначив, що напередодні попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат та недбале ставлення до виконання своїх обов’язків.

"Рішення було прийнято у п’ятницю (8 травня – 24 канал), але Свічинський попросив відтермінувати до вівторка (12 травня – 24 канал), аби він отримав всі розрахунки", – пояснив очільник області. Він додав, що не є прихильником скандалів, тому дав можливість своєму заступнику звільнитися без принижень та ганьби.

Як це прокоментував Свічинський

Ексзаступник очільника ОДА зазначив, що більше не бачить підстав й немає бажання "перебувати в цій команді". Про це він написав у своєму фейсбуці.

Він також розповів, що написав заяву на звільнення ще в жовтні 2020 року. Однак з того часу її затвердили лише тепер.

Мої пропозиції, а, фактично, моя робота, сприймаються ворожо. І у мене є лише здогадки, чому,

– заявив Свічинський.

За його словами, він працював на різних посадах, і при різних керівниках ОДА. А також його асоціюють з проукраїнськими силами, яким, на думку Свічинського, немає місця "у координатах демократичної влади".

Зверніть увагу! На посаді заступник глави Одеської ОДА Свічинський працював зі жовтня 2018 року.