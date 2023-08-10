Офіс генпрокурора розповів, що між батьком затриманого та місцевим депутатом у 2023 році виник конфлікт. Він стосувався продовження терміну оренди земель та позбавлення батька повноважень депутата місцевої ради.

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Сина екснардепа затримали через підозру в організації закінченого замаху на вбивство

Підозрюваний вирішив "допомогти" батьку у вирішенні його бізнесових питань та організував вбивство цього депутата місцевої ради,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Щоб реалізувати свій план затриманий звернувся до двох своїх знайомих, які:

мали залучити безпосередніх виконавців злочину;

останні мали вбити депутата в Києві за 8500 доларів.

"У ході спецоперації правоохоронці імітували вбивство місцевого депутата, зробили фото, які посередник продемонстрував замовнику. Правоохоронці затримали організатора після передачі коштів", – заявили в Офісі генпрокурора.

За місцем проживання затриманого та у його машині провели обшуки. Також обшукали можливих співучасників злочину. Прокуратура вилучила зброю, кошти та інші речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення,

– заявили в ДБР.

Станом на 10 серпня вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють причетність його батька до вчинення злочину.

ДБР запобігло замовному вбивству місцевого депутата на Вінниччині: дивіться відео

Що відомо про затриманого та його батька-регіонала

Державне бюро розслідувань розповіло, що у Вінницькій області запобігло замовному вбивству місцевого депутата, яке організував син екснардепа-регіонала. За даними ДБР:

затриманий син екснардепа – колишній депутат Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ";

його батько – колишній народний депутат 7 скликання від забороненої "Партії Регіонів" та чинний депутат Жмеринської міськради від забороненої "ОПЗЖ".

За даними ДБР, батько затриманого ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов'язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син. Останній сам нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Сина екснардепа затримали при передачі коштів / Фото ДБР та Офісу генпрокурора

Чому виник конфлікт

Слідчі Державного бюро розслідувань уточнили, що конфлікт батька затриманого з іншим депутатом загострився на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань. Вони були пов'язані з відведенням земельних ділянок під будівництво.

Зверніть увагу! Якщо провину затриманого доведуть, то йому загрожує ув'язнення на 10 – 15 років або довічне з конфіскацією майна, якщо доведуть корисливі мотиви.