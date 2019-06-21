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      Загадкова смерть Дмитра Тимчука: коли та де відбудеться похорон нардепа

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      Смерть Дмитра Тимчука - коли та де буде похорон нардепа
      Помер Дмитро Тимчук: коли та де поховають політика / Колаж 24 канал

      Нардепа від "Народного фронту" Дмитра Тимчука, якого виявили застреленим у його власній квартирі у Києві, поховають 21 червня у його рідному Бердичеві на Житомирщині. Церемонія прощання з політиком і сам похорон відбудуться у суботу 22 червня.

      Спершу з Дмитром Тимчуком прощатимуться у Києві. Захід розпочнеться о 10:00 у Будинку офіцерів, що розташовується на вулиці Грушевського, 30.

      Зверніть увагу! Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика

      Дмитро, Тимчук, народний фронт, церемонія прощання, похорон, Київ, Бердичів
      Де прощатимуться з Дмитром Тимчуком 

      Потім тіло парламентаря перевезуть до Бердичева на Житомирщині. Саме тут Дмитро Тимчук провів юність. Народився він у російській Читі, а потім переїхав до Східної Німеччини, де його батько проходив службу у складі радянських військ.

      У Бердичеві власне й відбудеться похорон Дмитра Тимчука. Це підтвердили у Бердичівській міськраді, однак, коли розпочнеться траурна процесія, поки невідомо. Журналісти 24 каналу з’ясовують вищезазначену інформацію.

      Дмитра Тимчука знайшли застреленим у його власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нардепа було вогнепальне поранення голови. Відповідно до попередньої версії слідства, він застрелився вдома, коли чистив нагородну зброю.

      Що про нього відомо: Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата та яким він був

      Зрештою слідчі розглядали три версії загибелі парламентаря – вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Крім того, за фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Згодом у прокуратурі заявили, що самогубство – основа версія.

      На жаль, загадкові смерті українських політиків трапляються не вперше. Детальніше про інші подібні інциденти – у нашому матеіралі. 

      як розгорталися події після смерті дмитра тимчука:
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Дмитро Тимчук Втрати Новини Житомира Новини Києва Новини політики
      Джерело: 24 канал
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