Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: все, що відомо про трагедію

Про загибель чоловіка в Чайках повідомили в поліції. Журналісти назвали прізвище – Геннадій Частяков, помічник Залужного. Згодом смерть підтвердив сам Валерій Залужний і почали з'являтися перші подробиці.

Увечері в понеділок 6 листопада Україну сколихнула страшна новина – загинув помічник Залужного Геннадій Частяков. 24 Канал зібрав усе, що відомо про цю трагедію.

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Як загинув Частяков

Трагедія сталася в селі Чайки під Києвом. Там у у житловому комплексі святкували день народження і саме туди викликали поліцію. Після отримання повідомлення про вибух правоохоронці терміново виїхали на місце події, а потім у Національній поліції України написали, що внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син важко травмований, він під наглядом лікарів.

Джерела повідомляють , що в дитини рвані рани на обличчі. Також мовиться про те, що цей вибух стався у селі Петропавлівська Борщагівка – воно також під Києвом.

Розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами.

Речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що дружина і теща військового не постраждали, хоча були під час вибуху в квартирі.

Джерела "Української правди" зазначили, що загинув Геннадій Частяков. Чоловік працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За даними журналістів, при огляді квартири поліція виявила ще п'ять цілих гранат.

Залужний підтвердив загибель помічника

Незабаром головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав пост, де підтвердив загибель Частякова. Він назвав майора помічником і близьким другом, а його загибель – невимовним болем і важкою втратою для Збройних Сил України й для нього особисто.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

– написав головнокомандувач.

Зі слів джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, дружина заявила, що її чоловік приніс додому подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Вибух стався, коли він відкривав пакунок.

Деталі інциденту

Джерела 24 Каналу в правоохоронних органах зазначили, що Геннадій Частяков загинув через нещасний випадок. Причиною його смерті називають вибух німецької гранати DM51.

З імовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні,

– зауважило джерело.

Немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, говорять джерела 24 Каналу. Вони наголошують: військовий загинув внаслідок необережного поводження із боєприпасом.

Хто подарував пакет

Свідки підтверджують, що дарувальником був колега загиблого – полковник Тімченко.

Він поклав у дерев'яну подарункову коробку пляшку віскі Black Label і 6 гранат, презентувавши їх зі словами "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".

Імовірно, Частяков не повірив, що в коробці бойові гранати, бо згодом почав розбирати подарунки з дітьми. Можливо, він подумав, що це жарт, а гранати насправді є чарками специфічної форми.

Що говорять правоохоронці

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав не поширювати неофіційну інформацію, а натомість дочекатися офіційних висновків слідства.

За його словами, подарунок справді був від колеги – в його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. А от у квартирі Частякова поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат, які поїдуть на експертизу.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух,

– розповів деталі Клименко.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева говорить, що це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом.

Досудове розслідування розпочато за фактом загибелі людини, а також за статтею про незаконне поводження з боєприпасами.

"Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить у режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування", – наголосила вона.

Що відомо про Частякова

ЗМІ наводять дані, що чоловік народився 1984 року, закінчив військовий ліцей, Одеський інститут Сухопутних військ. Служив у Новоград-Волинській бригаді, а потім займався бізнесом.

Також він брав участь у виборах 2012 року – висунув свою кандидатуру в народні депутати від Волині.

