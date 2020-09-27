В Одесі 26 вересня знайшли тіло Тетяни Варави – фінансистки 28 ОМБр Лицарів Зимового Походу. За попередньою версією, вона скоїла самогубство. Втім у цю версію не вірять інші військові, та й є факти, які натякають на можливе вбивство.

Першою про загибель Тетяни Варави повідомила спільнота "Жіночий ветеранський рух".

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Згодом цю інформацію підтвердили й у 28 механізованій бригаді. Там висловили співчуття родичам загиблої і розповіли, що нині через це триває слідство.

За офіційними даними, Тетяна Варава буцімто вистрибнула з вікна гуртожитку, в якому була. У цей момент на її шиї був електричний подовжувач.



Тіло Тетяни Варави / Фото телеграм-каналу "НачШтабу"

Чому військові не вірять у самогубство

У "Жіночому ветеранському русі" розповіли, що Тетяна саме готувалася до весілля своєї доньки, робила ремонт удома й загалом мала багато життєвих планів.

У розмові сестра Тетяни нам розповіла, що та скаржилася в останні 2 тижні на умови у військовій частині, де проходила службу, на психологічний тиск. Тепер жахлива новина – Тетяна покінчила з життям, вчинивши самогубство,

– розповіли в "Жіночому ветеранському русі".

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Можливі фінансові махінації у військовій бригаді

У ветеранському русі заявили про "фінансові операції" в частині, де працювала Тетяна. Та деталей не розголошують. Натомість про них розповідає телеграм-канал "НачШтабу".

Там розповіли, що військовим 28 ОМБр несвоєчасно платили зарплати, після чого в бригаді розпочалася перевірка за лінією КРУ Держаудитслужби. Тут слід ще раз нагадати, що Тетяна була фінансистом бригади.

Командир бригади – полковник Максим Марченко придбав собі нову Skoda Kodiaq. Всього за мільйон гривень. Бухгалтер фінансової служби тепер випала з вікна. На смерть. Чи пов'язано все це між собою? Ми не знаємо, але хочемо вірити, що ні,

– заявляє "НачШтабу".

Резюмуючи, там зазначають, що у Військової служби правопорядку основна версія – самогубство. Втім це могло бути особисте рішення Тетяни Варави або ж її до цього хтось довів.

"Втім не потрібно бути геніальним слідчим, щоб зв'язати між собою регулярні невиплати, новий автомобіль командира й самогубство бухгалтера", – резюмує телеграм-канал.

Слід зазначити, що в декларації Максима Марченка за 2019 рік є інший автомобіль – Nissan X-Trail 2007 року вартістю понад 52 тисячі гривень. Водночас за рік він задекларував майже пів мільйона гривень офіційного доходу.



Максим Марченко – командир 28 ОМБр / Фото "Думская"