Загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня оцінюють як високу. Про це повідомили джерела 24 каналу у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України готові давати відсіч загарбникам. Українські герої не залишають ворогу жодних шансів.

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Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока. Сили оборони України готові до відсічі,

– мовиться у повідомленні.

Лукашенко втягує Білорусь у війну

За даними Генштабу ЗСУ, самі білорусі не надто хочуть воювати з українцями. Один із високопосадовців сил спеціальних операцій навіть заявляв, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участі у війні проти України.

Франтішек Вячорка, білоруський журналіст, припустив, що у білоруській армії відбувається саботаж. Він зауважив, що білоруси готові до зміни влади й хочуть цього.

Тим часом самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що начебто "не збирається" брати участь у війні проти України на боці Росії. Водночас під час зустрічі з Володимиром Путіним ніс маячню, що Україна нібито планувала напасти на Білорусь.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Путін шантажує Лукашенка, взяв його "в оборот" й міцно тримає.

Однак Білорусь фактично вже втягнута у війну

За даними української розвідки, білоруси залучені до бомбардувань України. Також із Білорусі в Україну летіли ворожі винищувачі. Окрім того, парламент країни дозволив розмістити на своїй території два нових російських військових об'єкти.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська станом на 17 березня закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою.

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