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Залишила в лісі помирати: працедавицю в Польщі засудили за смерть заробітчанина з України

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Смерть українця Василя Чорнея в Польщі - рішення суду
Що відомо про смерть Василя Чорнея в Польщі / wyborcza.pl

У Польщі засудили до 1 року і 10 місяців позбавлення волі жінку-працедавицю, через яку в 2019 році помер український робітник Василь Чорней. Раніше їй загрожувало 5 років в'язниці.

Рішення виніс суддя районного суду міста Новий Томишль. Рішення суду ще не остаточне, повідомляє польське видання Wiadomosci.

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Жінці заборонили вісім років займати керівні посади, як працедавцю. Вона також не зможе займатися підприємницькою діяльністю у сфері, пов’язаній з працевлаштуванням.


Працедавиця з Польщі, причетна до смерті Василя Чорнея / Скриншот з відео

Що відомо про смерть українця Василя Чорнея в Польщі

  • 36-річний Василь Чорней працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль у Польщі. Трагічний випадок стався у липні 2019 року. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.
  • Слідство встановило, що коли чоловік знепритомнів, керівниця заборонила працівникам викликати швидку. Один з працівників почав робити йому серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося. Після цього жінка сказала всім працівникам йти додому, а сама машиною вивезла його тіло в ліс за 125 кілометрів від підприємства, де його знайшли лісники.
  • Працедавицю звинуватили в тому, що вона не забезпечила надання працівникові належної допомоги і цим незумисно спричинила його смерть. Також з’ясувалося, що працівники не були офіційно працевлаштовані.
  • У суді давав свідчення також один з працівників, який допомагав їй віднести тіло у машину. За його словами – через погрози, що йому не виплатять заробітну плату. Він побоявся повідомити про випадок у поліцію, тому що боявся за себе і, крім того, майже не знав мови і не був офіційно працевлаштованим. Його визнали винним в ускладненні розслідування та оштрафували на 8 тисяч злотих.
  • В Україні у Василя Чорнея залишилися дружина, троє неповнолітніх дітей та старі батьки. Для них небайдужі зібрали понад пів мільйона злотих.

Дивіться минулорічний відеосюжет 24 каналу про смерть Василя Чорнея в Польщі:

 

Автор: Емал Набі
Теги: Скандал Робота Рішення суду Заробітчани Вбивство Новини Польщі
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