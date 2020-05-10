Оставила в лесу умирать: работодательницу в Польше осудили за смерть заробитчанина из Украины

В Польше приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы женщину-работодательницу , из-за которой в 2019 году умер украинский рабочий Василий Чорней. Ранее ей грозило 5 лет тюрьмы.

Решение вынес судья районного суда города Новый Томышль. Решение суда еще не окончательное, сообщает польское издание Wiadomosci.

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Женщине запретили занимать руководящие должности, как работодателю. Она также не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в сфере, связанной с трудоустройством.



Работодательница из Польши, причастная к смерти Василия Чорнея / Скриншот с видео

Что известно о смерти украинца Василия Чорнея в Польше

36-летний Василий Чорней работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль в Польше. Трагический случай произошел в июле 2019 года. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

в Великопольском воеводстве. Следствие установило, что когда мужчина потерял сознание, руководительница запретила работникам вызвать скорую. Один из сотрудников начал делать ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. После этого женщина сказала всем работникам идти домой, а сама машиной вывезла его тело в лес за 125 километров от предприятия, где его нашли лесники.

где его нашли лесники. Работодательницу обвинили в том, что она не обеспечила предоставление работнику надлежащей помощи и этим неумышленно вызвала его смерть. Также выяснилось, что работники не были официально трудоустроены.

В суде давал показания также один из работников, который помогал ей отнести тело в машину. По его словам – из-за угроз, что ему не выплатят заработную плату. Он побоялся сообщить о происшествии в полицию, потому что боялся за себя и, кроме того, почти не знал языка и не был официально трудоустроенным. Его признали виновным в осложнении расследования и оштрафовали на 8 тысяч злотых.

В Украине у Василия Чорнея остались жена, трое несовершеннолетних детей и престарелые родители. Для них неравнодушные собрали более полумиллиона злотых.

Смотрите прошлогодний видеосюжет 24 канала о смерти Василия Чорнея в Польше: