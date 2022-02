Звернення делегатам з'їзду представила Оксана Юринець, голова Львівської обласної організації партії, повідомляє сайт УДАРу.

"Сьогодні відбувається поворотний момент у світовій політиці – протистояння між демократією та диктатурою, між вільним світом та несвободою. Від результатів цього протистояння залежить не лише майбутнє України, але і стабільність та мир в Європі, а також вага демократичних цінностей та принципів. Росія хоче всіх переконати в тому, що демократичні цінності не захистять від танків і ракет. Що єдиною справжньою цінністю є брутальна військова сила. Сьогодні ми повинні об'єднатися, щоб показати, що наші цінності мають значення. Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об'єднує", – йдеться в заяві.

"УДАР Віталія Кличка" подякував за допомогу міжнародним партнерам, які в час загрози для України проявили себе як справжні друзі.

Міжнародних друзів України єднають і роблять сильними спільні цінності: віра в те, що народ має сам вільно обирати своє майбутнє; впевненість у тому, що лише вільна людина може бути щасливою; повага до суверенітету та територіальної цілісності кожної держави. Наші справжні друзі розуміють, що захищена Україна – це найдієвіший захист цінностей свободи, демократії та миру,

– йдеться в заяві.

В УДАРі наголошують: Україна не прагне війни. Навпаки, вже вісім років ми сплачуємо життями найкращих воїнів за мир і затишок у наших оселях. Проте ми не даємо спокою агресору лише тому, що насмілилися самостійно обирати своє майбутнє, повірили в ідеали демократії та вийшли на вулицю, щоб їх захистити.

"Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили і ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але, в той самий час, ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. Захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", – йдеться у зверненні УДАРу.