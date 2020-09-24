Ранок 8 січня 2020 року не був типовим і прогнозованим. Вже о 6:00 ЗМІ повідомили про падіння українського боїнга за кілька кілометрів від Тегерану. За годину підтвердили загибель усіх людей на борту, їх було 176.

Тоді ніхто не знав ні про іранські ракети, ні про збиття літака Корпусом вартових Ісламської революції. Усі тривожно аналізували передчасні заяви МЗС, свідчення авіакомпанії МАУ й затяжне мовчання іранського та й українського керівництв. Більше – читайте у блозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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Згодом проводжали в останню путь тих, хто, на жаль, не зміг приземлитися живим на літаку. Чи не з пів року спостерігали дипломатичний пінг-понг між офіційними Києвом і Тегераном. Утім, іранський народ відреагував миттєво й категорично. Одразу після визнання провини військових Ірану Тегеран та інші міста охопили масові акції протесту.



Збиття українського "Боїнга" / Фото з BBC News Україна

Відповідь силою

Хвиля багатолюдних демонстрацій розпочалась із твіту відомої іранської активістки Бахаре Хедаят. Правозахисниця тоді закликала однодумців вшанувати загиблих у авіакатастрофі під стінами технологічного університету в Тегерані.

Акція зібрала тисячі учасників і згуртувала народ проти корпусу вартових Ісламської революції та верховного лідера республіки. Влада Ірану відреагувала силою. У мережі почали з'являтися моторошні відео розгону протестів. На одному з них видно поранену жінку у крові.



Заклик Бахаре Хедаят вшанувати загиблих у авіакатастрофі / Твітер Бахаре Хедаят

Amnesty International підтвердила, що правоохоронці під час розгонів застосовували і сльозогінний газ, і кийки й пневматичну зброю та навіть мисливські рушниці. Чимало мирних іранців та іранок тоді опинились за ґратами через участь у протестах. У лютому 2020 року в університеті після розмови з представниками служби безпеки вишу затримали й правозахисницю Бахаре Хедаят – жінку, яка закликала прийти і вшанувати загиблих у авіакатастрофі.

Затримання Хедаят

Бахаре утримували в слідчому ізоляторі 9 днів, після чого звільнили під заставу. Але на цьому історія переслідувань правозахисниці не завершилась.

25 липня 2020 року Хедаят повідомила, що Революційний суд в Тегерані засудив її до тюремного ув'язнення за надумані злочини.

4 роки в'язниці вона отримала за так звані "збір і змову з метою вчинення злочинів проти національної безпеки".

Ще 8 місяців тюрми – за так звані "поширення пропаганди проти системи".

Майже 5 років – такий вирок винесли винятково за мирну участь Бахаре в акції протесту проти збиття іранською владою пасажирського літака МАУ. Суд також заборонив жінці бути членкинею громадських і політичних організацій на 2 роки і наказав виконувати 3 місяці громадських робіт в будинку для літніх людей.

Бахаре Хедаят вже не вперше засудили до тюремного ув'язнення. Жінка вже відбула 6 років у в'язниці за участь у кампанії за зміну дискримінаційних законів проти жінок в Ірані, і в 2016 році повернулась на свободу.



Бахаре Хедаят вже відбула 6 років у в'язниці / Ілюстрація з Change.org

Окрім Хедаят, відомо про щонайменше 13 осіб, зокрема, кількох студентів, яких з кінця квітня 2020 року засудили до тюремного ув'язнення за участь у протестних акціях у січні цього року. Про це повідомили Human rights watch. Amnesty International вимагає скасувати несправедливе рішення суду щодо ув'язнення Бахаре Хедаят і припинити переслідування правозахисниці та інших іранських засуджених винятково за їхню мирну діяльність.

За даними дослідників Amnesty, Бахаре Хедаят нині залишається на волі, очікуючи на апеляцію. У разі ув'язнення правозахисниці, організація визнає її в'язнем совісті, яку засудили виключно за реалізацію своїх прав на свободу слова та мирні зібрання.

Чому це важливо для України

Усі бачили, як неохоче іранська влада вела переговори з Україною й іншими постраждалими сторонами, як заявляла про зупинку співпраці і відмовлялась віддавати чорні скриньки. Те, що нині самописці розшифровані у Франції й доведено, що літак збила ракета. Те, що в Ірані триває розслідування, а 3 осіб перебувають під вартою. Те, що компенсації так чи інакше будуть виплачені. Це заслуга не лише міжнародної спільноти і дипломатів.

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Не останню роль зіграв і іранський народ, який вийшов на демонстрації одразу й засвідчив свій протест проти політики влади. Це потужний важіль впливу, коли народ ставить під сумнів легітимність і дії своєї влади. І коли людей, які підтримали Україну в непростий момент, украй необхідно підтримати у відповідь.

Що ми можемо зробити на підтримку Бахаре Хедаят та інших засуджених