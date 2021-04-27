Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду: обговорять ситуацію біля кордонів України

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Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину. Він відвідає позиції українських військових на межі з окупованим Кримом та проведе нараду щодо безпекової ситуації на цій території.

Джерело:

Офіс Президента України

Володимир Зеленський також ознайомиться з ситуацією на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом та поспілкується з військовими.

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Що планує Зеленський на Херсонщині

Володимир Зеленський 27 квітня почав робочу поїздку по Херсонській області. Президент планує: 

  • відвідати передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом;
  • там же ознайомитись з оперативною обстановкою та поспілкуватись з військовослужбовцями;
  • провести в Херсоні нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.
Зверніть увагу!  Володимир Зеленський 3 травня відвідає Польщу. Зокрема він приїде на святкування 230-річчя прийняття першої конституції країни. До того ж він зустрінеться з главою польської держави Анджеєм Дудою.