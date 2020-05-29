Зеленський: Стрілянину не можна назвати сутичками, це нагадувало 90-ті

Президент заслухав очільника МВС Арсена Авакова щодо ситуації зі стріляниною у Броварах вранці 29 травня. Володимир Зеленський заявив, що перестрілку не можна назвати просто сутичками, йому це нагадало 90-ті роки.

Не сутички, а 90-ті роки

Через стрілянину у Броварах Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, на якій був також присутній прем’єр Шмигаль, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті,

– зазначив президент.

Зеленський наголосив, що потрібно провести розслідування для встановлення й покарання винних. Уряд повинен надати допомогу місцевим жителям, які постраждали внаслідок сутички.

"Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", – підсумував президент.

Аваков додав, що будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

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Стрілянина у Броварах: коротко