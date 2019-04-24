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      Жалюгідні втікачі і зрадники: у ВРУ відреагували на збір підписів про відставку Парубія

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      Депутати повільно продовжують завершувати розгляд поправок до мовного закону. А між ними обговорюють результати президентських виборів і перспективи парламентських, а попутно – вимагають відставки спікера парламенту Андрія Парубія.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу з ВРУ.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      У ВРУ ще вчора заговорили про те, що починається збір підписів за відставку Андрія Парубія. Почав цю процедуру депутат із групи "Відродження" Валерій Писаренко. Групу "Відродження" пов'язують з оліграхом Ігорем Коломойським, а от Писаренка називають давнім соратником екс-посадовця часів Януковича Андрія Портнова, який зараз переховується за кордоном, однак пообіцяв нібито скоро повернутися. Писаренко причину збору підписів назвав так – завершення епохи безкарності і беззаконня. 

      валерій писаренко
      Валерій Писаренко

      В парламенті також відреагували на збір підписів. У "Народному фронті" і БПП вийшли до трибуни і сказали, щоб "регіонали", які потікали раніше з країни, не обнадіювали себе, що реваншу не буде, і те, шо переміг Володимир Зеленський – для них нічого позитивного не означає.

      Жалюгідні втікачі і зрадники разом із Януковичем з якогось дива вирішили, що результати президентських виборів – це їхня перемога,
      – висловив обурення у ВРУ нардеп Максим Бурбак.

      Парубій же сказав, що не буде перешкоджати збору підписів, однак він поставить це на голосування тільки тоді, коли парламент ухвалить закон про державну мову і він зможе його підписати. 

      Збирайте підписи, колеги. Я вам обіцяю таке: як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. З одним нюансом – після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову,
      – наголосив Парубій із трибуни Ради.

      Сьогодні, 24 квітня, якраз і продовжувався розгляд законопроекту про державну мову, який має врегулювати питання використання української мови в публічному просторі.

      Читайте також: Парубій відреагував на збір підписів про свою відставку: Поставлю це питання на голосування

      Розгляд триває вже четвертий тиждень, так як депутати "Опозиційного блоку" подали кілька тисяч правок до законопреокту. Кожну ставлять на підтвердження. Через те, що в парламенті мало дупутатів, ці правки провалюються. Однак у комітеті говорять про те, що вони потім всі напрацьовані правки поставлять повторно на голосування перед основним. А голосувати законопроект, за словами Андрій Парубія, мають вже завтра, 25 квітня. 

      blog_ava
      Як реагує Захід на результати президентських виборів в Україні
      сьогодні
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      Теги: Новини України Андрій Парубій Верховна Рада Українська мова мовне питання
      Джерело: 24 канал
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