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      Жінка 20 років не платила за воду: скільки вона заборгувала державі

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      У Миколаєві жінка 20 років не платила за воду
      У Миколаєві жінка 20 років не платила за воду / Ілюстративне фото

      Інцидент трапився у Миколаєві. Жителька міста протягом 20 років відмовлялася платити за водопостачання. Їй нарахували чималий борг.

      Днями вона прийшла в абонентський відділ водоканалу, аби укласти договір про реструктуризацію боргу. Про це інформує прес-служба "Миколаївводоканалу".

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      Жінка має заборгованість за спожиті послуги на суму 58 тисяч гривень. За 20 років вона платила за послугу тільки двічі: 109 гривень у 2003 році та 50 гривень у 2008 році.

      Жителька Миколаєва має два невиконаних судових рішення про сплату заборгованості. Справу передали приватному судовому виконавцю, який заблокував її банківські рахунки.

      Договір про реструктуризацію боргу жінка хотіла укласти за умови розблокування своїх рахунків. Проте їй відмовили.

      Ми у своїй роботі з боржниками завжди намагаємося знайти компроміс, але абонентка 20 років користувався послугою, за яку не платила. Лише через вжиття радикальних методів, вона вирішила піти на діалог. У такому випадку їй у компромісі відмовили!
      – кажуть у "Миколаївводоканалі".

      Що таке реструктуризація боргу? Це – спосіб його погашення через зміну строків сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги. Заборгованість сплачується щомісячно. Для реструктуризації боргу громадяни укладають з підприємствами-надавачами ЖКП договори про щомісячне рівномірне погашення боргу та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

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      Теги: Новини України Гроші Водопостачання Тарифи Новини Миколаєва
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