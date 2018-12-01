Жорсткий відбір та психологічні тести: як загартовують українських десантників

Олексій Чубашев – офіцер Збройних Сил, військовий журналіст, якого увесь час непокоїть одне з численних відряджень в зону бойових дій на Сході України. В авдіївській промзоні Олексію довелось побувати в бою разом із десантниками. Він досі приголомшений загартованістю цих воїнів. І досі не розуміє, у чому секрет їх мужності.

Тепер Олексій – рекрут. Впродовж двох місяців він приховуватиме офіцерські погони, щоб на рівні з іншими новобранцями пройти курс підготовки бійця десантно-штурмових військ. Сюди приходять всі охочі. А вже тут, відбирають дійсно найкращих: сильних духом, витривалих, вмотивованих.

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Перший етап відбору – перевірка фізичних та силових показників у кандидата. Для служби в ДШВ рекрути мають щонайменше 10 разів підтягнутись, пробігти 100 метрів за 15 секунд, а один кілометр за 4 хвилини.

Особисто мене найбільше здивував хлопчина, який сьогодні біг босоніж. Він чомусь прийшов без взуття, у резинових капцях. І йому довелося бігти босоніж. Я не знаю – це воля до перемоги чи воля до того, щоб підписати цей контракт, але вона була настільки сильною, що він біг босим 1,5 кілометри по асфальту. Мене це вразило,

– відповів рекрут Олексій Чубашев.

Маємо визнати: не всі тут спортсмени-розрядники. Дехто тільки но віднайшов в собі любов до фізичних вправ, а декому, відверто, вже й запізно, проте в десанті головне – дух. Тепер черга перевірити психологічну стійкість кандидатів.



Хлопець біг півтора кілометри босоніж

"Зона АТО – це не найстрашніше, що може бути. Найстрашніше для вас – це коли на найближчі 4 місяці вас повністю обмежать в пересуваннях, в ваших бажаннях і частково в ваших потребах. Від суїцидальних думок до намірів і дій проходить близько 6 місяців", – сказав психолог.

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Рекрути проходять ще кільканадцять тестів. Їм здається, що це безглузде витрачання часу, адже вони ж прийшли вчитися вбивати і воювати. А тут суцільні папірці. Однак, саме ці папірці чи не найкраще дозволяють психологам відсіяти деяких кандидатів.

У всіх хто прийшов сюди свої особисті причини. У кожного своя історія, людська історія. Своя беззаперечна мотивація. Етап співбесіди – надважливий елемент відбору. Саме тут всі плюси і мінуси кандидата сумують.



Співбесіда – важливий елемент відбору

Потім комісія визначає його придатність служити в ДШВ. Це не розмова "по душам", це момент, коли рекрут повинен довести десантникам, що вартий їх уваги.

Переважна більшість всіх тих людей, які сюди прийшли – це люди, які свідомо хочуть підписати контракт зі ЗСУ. Запитання "навіщо тобі це?" потрібні для того, щоб людина дійсно зрозуміла, що вона хоче цього. Що вона дійсно хоче на три роки, фактично, стати власністю ЗСУ,

– відповів рекрут Олексій Чубашев.

Наступні два місяці Олексій і ще кілька рекрутів проведуть тут – у самому серці підготовки і гартування українського десанту.

Більше про тяжкі випробування десантників – дивіться у програмі.