Жесткий отбор и психологические тесты: как закаляют украинских десантов

Алексей Чубашев – офицер Вооруженных Сил, военный журналист, которого все время беспокоит одна из многочисленных командировок в зону боевых действий на Востоке Украины. В авдеевской промзоне Алексею довелось побывать в бою вместе с десантниками. Он до сих пор потрясен закаленностью этих воинов. И до сих пор не понимает, в чем секрет их мужества.

Теперь Алексей – рекрут. В течение двух месяцев он будет скрывать офицерские погоны, чтобы на уровне с другими новобранцами пройти курс подготовки бойца десантно-штурмовых войск. Сюда приходят все желающие. А уж тут, отбирают действительно лучших: сильных духом, выносливых, мотивированных.

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Первый этап отбора – проверка физических и силовых показателей у кандидата. Для службы в ДШВ рекруты должны минимум 10 раз подтянуться, пробежать 100 метров за 15 секунд, а один километр за 4 минуты.

Лично меня больше всего удивил паренек, который сегодня бежал босиком. Он почему-то пришел без обуви, в резиновых тапочках. И ему пришлось бежать босиком. Я не знаю – это воля к победе и воля к тому, чтобы подписать этот контракт, но она была настолько сильной, что он бежал босым 1,5 километра по асфальту. Меня это поразило,

– ответил рекрут Алексей Чубашев.

Должны признать: не все тут спортсмены-разрядники. Кое-кто только нашел в себе любовь к физическим упражнениям, а кое-кому, откровенно, уже и поздно, однако в десанте главное – дух. Теперь очередь проверить психологическую устойчивость кандидатов.



Парень бежал полтора километра босиком

"Зона АТО – это не самое страшное, что может быть. Самое страшное для вас – это когда на ближайшие 4 месяца вас полностью ограничат в передвижениях, в ваших желаниях и частично в ваших потребностях. От суицидальных мыслей, намерений и действий проходит около 6 месяцев", – сказал психолог.

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Рекруты проходят еще несколько тестов. Им кажется, что это бессмысленная трата времени, ведь они же пришли учиться убивать и воевать. А здесь сплошные бумажки. Однако, именно эти бумажки едва ли не лучше всего позволяют психологам отсеять некоторых кандидатов.

У всех, кто пришел сюда, свои личные причины. У каждого своя история, человеческая история. Своя бесспорная мотивация. Этап собеседования - сверхважный элемент отбора. Именно здесь все плюсы и минусы кандидата суммируют.



Собеседование – важный элемент отбора

Затем комиссия определяет его пригодность служить в ДШВ. Это не разговор "по душам", это момент, когда рекрут должен доказать десантникам, что достоин их внимания.

Подавляющее большинство всех тех людей, которые сюда пришли – это люди, которые сознательно хотят подписать контракт с ВСУ. Вопрос "зачем тебе это?" нужен для того, чтобы человек действительно понял, чего он хочет этого. Что он действительно хочет на три года, фактически, стать собственностью ВСУ,

– ответил рекрут Алексей Чубашев.

Следующие два месяца Алексей и еще несколько рекрутов проведут здесь – в самом сердце подготовки и закалки украинского десанта.

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