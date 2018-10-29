Журналіст прокремлівського телеканалу Развозжаєв вчинив самогубство: подробиці

Журналіст російського пропагандистського телеканалу НТВ Микита Развозжаєв покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 11 поверху багатоповерхівки у Москві.

Про це інформують росЗМІ.

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Сталося страшне горе. Наш колега Микита Развозжаєв Леонід Михайлович наклав на себе руки. Всі на НТВ глибоко приголомшені тим, що трапилося. Це особиста трагедія сім'ї, говорити про інші подробиці нам би не хотілося,

– пояснили у прес-службі телеканалу НТВ.

Зазначається, що Развозжаєв вистрибнув із вікна орендованої квартири на 11 поверсі в Москві.

Журналіст залишив передсмертне повідомлення на своїй сторінці у російській соцмережі "Вконтакте".

"Таня. Кохана моя. Я довго думав і зрозумів – без тебе життя немає. Мені ніколи не знайти такої, як ти. Я мріяв бути з тобою, я вірив, що ти пробачиш мене. В цьому немає твоєї провини. Я зважився на цей крок тільки тому що сподіваюся, що там буду з тобою. Хоча я не знаю, що там. Пробач мене, пробач за все. За те, що зробив боляче, за те, що кинув. Я йду з думкою про любов до тебе", – написав Развазжаєв.

Окрім цього, він вибачився за свій вчинок перед батьками та залишив прощальні слова своїм друзям.





Передсмертна записка Развозжаєва

Із відкритих джерел відомо, що журналіст народився у 1993 році в Саратові. Закінчив Інститут журналістики при Саратовському державному університеті. Працював на ДТРК "Саратов". З кінця 2016 року працював у програмі "Надзвичайна подія" на НТВ.

Развожаев став відомим, після того як в 2017 році в російський День ВДВ під час прямого включення на НТВ його атакував п'яний десантник. Останній увірвався в кадр і з криками "Україну захопимо" та вдарив Развожаева кулаком в обличчя.

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