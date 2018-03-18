Зірка "Сватів" Донбронравов потрапив до лікарні

Популярний російський актор Федір Добронравов, який прославився завдяки ролі в українському серіалі "Свати", наразі перебуває у лікарні, однак з якої саме причини не повідомляється.

Відповідну інформацію оприлюднила його агент Ірина Сойкіна, пишуть "РИА Новости".

Читайте також: Скандал зі "Сватами": Добронравов зробив гучну заяву про нові зйомки серіалу

"Федір — зараз в лікарні. Ніяких подробиць розповісти не можу, але вже нічого страшного", – зауважила вона.

До слова, окрім "Сватів", Добронравов знявся також у таких відомих стрічках, як фільмах "Ліквідація" та "День радіо", а також є народним артистом Росії. Актор також є відомим завядки своїми театральним роботам.